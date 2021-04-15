CHP'li Kasap'tan 50 saniyelik basın toplantısı: "Milletin hakkını sonuna kadar savunacağız" - Son Dakika

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, milletin hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunacaklarını söyledi.

Kasap'ın Meclis'te düzenlediği basın toplantısı, 50 saniye sürdü.

"128 milyar dolar nerede? Yerli ve mili paramızla, bugünkü kur hesabıyla 1 katrilyon 36 milyar 800 milyon TL nerede?" diye soran Kasap, şunları kaydetti:

"Aile Bakanlığının haksız yere dağıttığı 7 milyar TL nerede? 2020 yılında yapılan garanti ödemelerinden yersiz ödeme, 18 milyar TL nerede? 18 yılda özelleştirmeden gelen 65 milyar TL nerede? Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya devam edeceğiz. Milletin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız."