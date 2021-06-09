CHP'li Kasap: "Türkiye, dünyada 100 birim kişiye yapılan aşı oranında 66. sırada" - Son Dakika

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, " Türkiye, dünyada 100 birim kişiye yapılan aşı oranında 66. sırada." dedi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın ve Sağlık Bakanlığının aşılamayı beceremediğini savundu.

Türkiye'nin dünyada 100 birim kişiye yapılan aşı oranında 66. sırada yer aldığını, üstünde üçüncü dünya ülkelerinin de bulunduğunu öne süren Kasap, "Türkiye, bu 66. sıraya düşerken neler oldu? 5 maskeyi veremedik. Aşıda COVAX dediğimiz, aşıya ortak erişim grubuna dahil olmadık. Treni kaçırdık. Mafyavari ve dolambaçlı yollarla Çin'den getirdiğimiz Sinovac vardı, bitti. Şimdi Biontech aşısı yapılıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin aşılamada çok geride olduğunu savunan Kasap, "Sürekli yalanlarla bugüne gelindiğini" ileri sürdü.

Kasap, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılanacak kişilere ilişkin geçmişte yaptığı açıklamaları da anımsattı.