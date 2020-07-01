CHP'li Kasap, üniversitelerin yaz okullarının açılmasını istedi - Son Dakika

CHP'li Kasap, üniversitelerin yaz okullarının açılmasını istedi

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, öğrencilerin mağdur duruma düşürülmemesi için tüm üniversitelerin yaz okullarının zorunlu olarak açılmasını istedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, öğrencilerin mağdur duruma düşürülmemesi için tüm üniversitelerin yaz okullarının zorunlu olarak açılmasını istedi.

Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Çin lideri Şi'ye benzeyen sanatçının sosyal medya hesabı kapatıldı

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 binin üzerinden insanın hayatını kaybettiğini, 200 binin üzerinde insanın da hastalığa yakalandığını söyledi. Bu süreçte yaz okullarının bazı üniversitelerce açılmadığını ve öğrencilerin mağdur olduğunu savunan Kasap, marttan itibaren eğitimlerin online verilmeye çalışıldığını, bazı öğrencilerin mezun olamadığını ifade etti.

Kasap, yaz okulu açılmadığı için 1 milyona yakın üniversite öğrencisinin yarım dönem ya da bir dönem kaybedeceğine dikkati çekerek bu öğrencilerin sonraki eğitim öğretim sezonunda amfilerin, yurtların dolmasına sebep olacağını, lüzumsuz yere yüzde 20'lik bir yük oluşturacağını öne sürdü.

Tüm üniversitelerde yaz okulunun zorunlu olarak açılması, öğrencilerin yaz okullarına ikamet ettiği ilde ya da en yakın ilde devam edebilmesi gerektiğini dile getiren Kasap, pandemi nedeniyle ekonomik zorluk çeken ailelerden de ücret alınmamasını istedi.

Murat Dağı'na yapılacak altın madeni

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da Kütahya ve Uşak sınırlarında bulunan Murat Dağı'nda altın madeni açılmasına ilişkin ÇED raporuna karşı açılan davayı kazandıklarını dile getirerek madeni açmak isteyen şirketin üst mahkemeye başvurduğunu söyledi.

Üst mahkemeden de sonuç geldiğini ve ÇED raporunun iptal edildiğinin onaylandığını belirten Yalım, "Kütahya ve Uşak ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza müjdeli haberi vermek istiyoruz. Artık altın madeni açılması imkansız hale geldi. Uşak'ta, Kütahya'da, Ege'de, Menderes havzasında yaşayan tüm vatandaşlarımızın suyu zehirlenmeyecek, havası kirlenmeyecek ve ormanlarımız kurtuldu." dedi.

Yalım, Uşak'ta çevreyle alakalı başka sıkıntıların da çıktığını ifade ederek 28 Temmuz'da 7 tane jeotermal projesiyle alakalı bir ihale açılacağını aktardı. Bu projelerin 3'ünün Uşak merkezinde, 4'ünün de Banaz ilçesinde olduğunu, buna karşı da hukuki mücadele başlatabileceklerini kaydeden Yalım, projelerden vazgeçilmesini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kütahya, Uşak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Kasap, üniversitelerin yaz okullarının açılmasını istedi - Son Dakika

Son Dakika

17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:17 Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:50 Çin lideri Şi'ye benzeyen sanatçının sosyal medya hesabı kapatıldı 16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:39 Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu 16:31 Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:27 1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:58 Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 17:58:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Kasap, üniversitelerin yaz okullarının açılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]