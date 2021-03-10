CHP'li Kaya, atama bekleyen öğretmenlerin talebinin karşılanmasını istedi - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Bizim acilen 107 bin 909 öğretmene ihtiyacımız var." talebine, Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konuda kadro açarak yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Kaya, Mecliste, atama bekleyen bazı öğretmenlerle düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de eğitim fakültelerinden mezun olmuş, öğretmenlik diplomasını almış, atama bekleyen 700 bin öğretmen bulunduğunu söyledi.

AK Parti iktidara geldiğinde 72 bin atanmayan öğretmen bulunduğunu savunan Kaya, şimdi 72 bin değil 700 bin öğretmenin atama beklediğini kaydetti.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce 20 bin öğretmen ataması yapılacağı müjdesini verdiğini dile getirerek, "Bu atanacak öğretmenler göreve eylül ayında başlayacak. Arada 7 ay var. Neden 7 ay sonra atanacaklar? Köyler de okullar da öğretmen bekliyor." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Bizim acilen 107 bin 909 öğretmene ihtiyacımız var." dediğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Öğretmenler diyor ki, 'Biz bütçenin sıkıntılarını biliyoruz. 60 bin öğretmeni şimdi atarsanız, seneye de diğer öğretmenleri atayın.' Hazine ve Maliye Bakanına seslenmek istiyorum; Milli Eğitim Bakanının bu talebine, kadro açarak yanıt vermelisiniz. Milli Eğitim Bakanı, ihtiyacı belirtiyor. Sayıştay'ın 138 bin öğretmen ihtiyacı var dediğini unuttuk, Milli Eğitim Bakanının 107 bin öğretmen ihtiyacımız var dediğini unuttuk ama 60 bin öğretmen ataması istiyoruz diyen atanmayan öğretmenlerin çığlığını unutmadık. İşte o çığlık, 12 Mart cuma günü Ankara'ya gelecek, hem Hazine ve Maliye Bakanına hem Milli Eğitim Bakanına çağrı yapacaklar."