CHP'li Kaya: "Bilgisayarı, interneti olmayan milyonlarca çocuğumuz eğitimin dışında" - Son Dakika

CHP'li Kaya: "Bilgisayarı, interneti olmayan milyonlarca çocuğumuz eğitimin dışında"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitliğinin tamamen ortadan kaldırıldığını, bilgisayarı, interneti ve televizyonu olmayan milyonlarca çocuğun eğitim alamadığını öne sürdü.

CHP'li Kaya:

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitliğinin tamamen ortadan kaldırıldığını, bilgisayarı, interneti ve televizyonu olmayan milyonlarca çocuğun eğitim alamadığını öne sürdü.

Kaya, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlayan Kaya, pandemi sürecinde çocukların eğitimi için verdikleri insanüstü çaba için tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Kaya, öğretmenlerin, salgın sürecinde evlerinde uzaktan eğitim sitemi kurup, evlerini adeta birer dersliğe dönüştürdüklerini, ortalama 7 bin lira tutarındaki bilgisayar, internet, kamera gibi malzemeleri Milli Eğitim Bakanlığından hiçbir destek almadan kısıtlı bütçelerinden karşıladıklarını söyledi.

Verilen tüm görevleri özveriyle yürüten öğretmenlerin hakkının ödenmediğini, yıllardır çözüm bekleyen sorunları bulunduğunu savunan Kaya, şöyle konuştu:

"Tüm partilerin seçim dönemlerinde söz verdiği 3600 ek gösterge hala verilmedi. Öğretmenler Kanunu çıkartılmadı. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere kadro verilmedi. Ücretli öğretmenler asgari ücretin de altında, açlık sınırında çalıştırılıyor. Eş ve çocuklarından ayrı kalan öğretmenlerin sorunlarına pansuman önlemler dışında köklü bir çözüm getirilmedi. Öğretmen maaşlarında iyileştirme yapılmadı. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiye talepleri karşılanmadı. Öğretmen atamalarında Danıştayın, 'Adayın mülakat puanı KPSS puanının üç puan aşağı ya da yukarısında verilebilir.' kararına uyulmadı. Ayrıca 20 Haziran 2019'da TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, 'KPSS puanının aynısının mülakatlarda da verilmesi' mutabakatına da uyulmadı. Evlerinden uzaktan eğitim yapan öğretmenlere hiçbir ekonomik destek verilmedi. 2002 yılında 72 bin olan atanmayan öğretmen sayısı 600 bine ulaşmasına rağmen, öğretmen açığı kapatılmadı. Atama bekleyen 360 engelli öğretmenin ataması hala yapılmadı."

CHP'li Kaya, pandemi döneminde yüz yüze eğitime geçmek için derslik ve öğretmen açığının kapatılmasının birinci koşul olduğunu savunarak, 20 bin köy okulunun açılması ve Milli Eğitim Bakanlığının en az 250 bin öğretmen ataması yapması gerektiğini dile getirdi. Kaya, ayrıca pandemi sürecinde ikili eğitim yapılacağı düşünüldüğünde en az 212 bin 329 dersliğe daha ihtiyaç duyulduğunu ileri sürdü.

Dünyada da eğitim sisteminin pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğine işaret eden Yıldırım Kaya, "Türkiye'de ise 'Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor' diyen anlayışın temsilcileri, pandemi sürecini fırsata çevirerek, eğitimde fırsat eşitliğini tamamen ortadan kaldırıp, bilgisayarı, interneti ve televizyonu olmayan milyonlarca çocuğumuzu eğitimin dışına itti." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Bedrettin Yıldırım, Ankara, Atama, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Kaya: 'Bilgisayarı, interneti olmayan milyonlarca çocuğumuz eğitimin dışında' - Son Dakika


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