Son Dakika Haberleri: Chp'li kaya: biz her zaman terörün karşısında dimdik ayakta durduk
Son Dakika Politika Haber

Chp'li kaya: biz her zaman terörün karşısında dimdik ayakta durduk

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Genel başkanımızın Türkiye siyasetine ve yaşanan terör olaylarına ilişkin neyi nasıl söylediğini Türkiye kamuoyu biliyor.

Chp'li kaya: biz her zaman terörün karşısında dimdik ayakta durduk, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Genel başkanımızın Türkiye siyasetine ve yaşanan terör olaylarına ilişkin neyi nasıl söylediğini Türkiye kamuoyu biliyor. Biz her zaman terörün karşısında dimdik ayakta durduk" dedi.
CHP'li Yıldım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kaya, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun, "Devletin birliğine kast etmiş teröristlere terbiye edici dehşetli bir cümle kurmak Kılıçdaroğlu'na çok yakışır" sözleriyle ilgili "CHP, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olduğu için her siyasi parti ve her siyasetçi sıkıştığı dönemlerde CHP'nin söyleyeceği sözle nefes almak ister. Dolayısıyla bunu bu gözle değerlendirmek lazım. Genel başkanımızın söyleyeceği her söz Türkiye siyasetini rahatlatıyor. Genel başkanımızın Türkiye siyasetine ve yaşanan terör olaylarına ilişkin neyi nasıl söylediğini Türkiye kamuoyu biliyor. Biz her zaman terörün karşısında dimdik ayakta durduk" dedi.
'BİZİM, IMF İLE İŞİMİZ OLMAZ'
Kaya, IMF heyeti ile ilgili görüşmelerine ilişkin eleştirilere değinerek, "Sormak istiyorum; 11 gün IMF heyeti Türkiye'de kaldı. Kimlerle görüştü, iktidarın hangi kanatlarıyla görüştü, sarayın hangi dehlizlerinde bu görüşmeler yapıldı? Bunları açıklasınlar. IMF heyeti Türkiye'ye geldiğinde her dönem kendisine karşı olan siyasi oluşumlarla, sendikalarla, demokratik kitle örgütleriyle görüşür, kiminle imza attıkları önemli. IMF, eğer CHP'ye 'Bunlar, bu ülkeyi yönetemiyor, siz ne düşünüyorsunuz, siz de şu anda Türkiye'nin birinci partisi konumuna geldiniz' niyetiyle geliyorsa şunu çok net bilmeleri gerekir; bizim, IMF ile işimiz olmaz. Bizim, Türkiye ekonomisini ayağa kaldıracak politikalarımız var" diye konuştu.


Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın BM'deki sözleri, kapadokya semalarında!
Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı: 3 kişi yaralandı Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in "Alarmda olun" sözleri tekrar gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucuyu azarladı: Gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 23:24:40. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Chp'li kaya: biz her zaman terörün karşısında dimdik ayakta durduk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]