CHP'li Kaya, çay üreticisine, hasat için memleketlerine dönüş izni verilmesini istedi - Son Dakika

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, çay üreticisine, hasat için memleketlerine giriş izni verilmesini istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çay hasadının Mayıs içinde yapılmaya başlanacağını belirterek, ancak bu süreçte ciddi sorunlar olduğunu öne sürdü.

Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin valiliklerinin bir genelge yayımladığını dile getiren Kaya, özellikle büyükşehirlerde oturan ve çay sezonunda çay bahçesine gelmek isteyenlere kısıtlama getirildiğini vurguladı.

Kaya, genelgede ayrıca çayını toplamak için gelemeyen üreticilerin çaylarının toplanılmasına Vefa Sosyal Destek gruplarıyla yardım edileceğinin açıklandığını dile getirdi.

Birçok çay üreticisiyle görüştüğünü bildiren Kaya, üreticilerin birinci sürgün döneminde çay bahçelerinin başında olmak istediklerini anlattı. Kaya, birinci sürgün toplanamazsa bir sezonun kaybedilme riskinin olduğunu ifade ederek, "Çay üreticilerinin gerekli tedbirler alınarak, sağlık taramaları yapılarak, gerekirse karantinaya alınarak çay bahçeleriyle buluşması gerekiyor." diye konuştu.

Çay üreticilerinin haklarının elinden alınmaması, tarımdan ve üretimden koparılmaması gerektiğini belirten Kaya, izin alamayan bazı üreticilerin alternatif, kaçak yollardan memleketlerine gittiğini söyledi. Kaçak gelişlerin daha riskli olduğuna dikkati çeken Kaya, izin verilerek gelişlerin kontrollü yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Kaya, "sağlam tanıdıkları" olanların da tanıdıklarını devreye sokarak yol izni alıp gidebildiğini iddia etti.

Dışarıdan gelecek çay işçisinin de bu dönem illere giremeyeceğini anlatan Kaya, yardım edeceği söylenen Vefa Sosyal Destek grubunun güzel işler yaptığını ancak çay toplamanın tecrübe gerektirdiğini dile getirdi.

Kaya, üreticinin hükümetten makul bir çay fiyatı açıklanmasını da beklediğini belirterek, çay üreticisinin kota uygulamasından mağdur olduğunu öne sürdü.

Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaya, bir gazetecinin, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilere sokağa çıkma esnekliği getirilmesine ilişkin tartışmalarla ilgili düşüncesinin sorulması üzerine, koronavirüsün en büyük mağdurlarının bu yaş grupları olduğunu söyledi.

Yaşlı vatandaşlara bu süreçte haksızlıklar yapıldığını da anlatan Kaya, gerekli tedbirler alınarak 65 yaş üstü insanların sokağa çıkıp nefes almalarını sağlayacak bir düzenleme gerektiğine inandıklarını söyledi. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 20 yaş altındakiler için de aynı düşünceye sahip olduğunu kaydetti.