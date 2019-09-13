Son Dakika Haberleri: Chp'li kaya'dan 'ahmet davutoğlu' yorumu
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Chp'li kaya'dan 'ahmet davutoğlu' yorumu

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partiden istifasını açıkladığı basın toplantısını değerlendirdi.

Chp'li kaya'dan 'ahmet davutoğlu' yorumu, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partiden istifasını açıkladığı basın toplantısını değerlendirdi. Kaya, "Acaba parti mi kuracaklar, onu bilmiyoruz. Bu toplum artık sorunların çözülmesini istiyor. Ahmet Davutoğlu, bu çöküşü gördü" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kayseri'nin İncesu ilçesinde düzenlenen 26'ncı İncesu Kültür ve Üzüm Festivali'ne katıldı. Festival sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaya, Ahmet Davutoğlu'nun partiden istifa ettiğini duyurduğu basın toplantısıyla ilgili açıklama yaptı. CHP'li Kaya, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nden sadece Ahmet Davutoğlu istifa etmedi. Hemen her ilde insanlar istifa ediyor. Belli ki sorunlar çözülememiştir. Bizim insanımız bir partiye körü körüne bağlanmaz. Çözüm varsa devam eder, çözüm yoksa terk eder. Biz siyasetçilerin bir kez daha ders alması gerekiyor. Toplumun derdine derman olmaya bakacağız. Kendi çizdiğimiz sınırlar içinde kalmayacağız. Acaba parti mi kuracaklar, onu bilmiyoruz. Bu toplum artık sorunların çözülmesini istiyor. Ahmet Davutoğlu, bu çöküşü gördü" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Davutoğlu, Yıldırım Kaya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:40 Kaynak: DHA
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