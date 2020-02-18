CHP'li Kaya'dan askeri liselerin sınav sorularının çalınmasına ilişkin değerlendirme - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Askeri liselerin sınav sorularının çalınmasına göz yumanlar, bugün kendilerini temize çekme peşindeler." ifadesini kullandı.

Kaya, yazılı açıklamasında, Askeri Liselere Giriş Sınavı'nın 2000'den bu yana ÖSYM tarafından yapıldığını anımsattı. Yıllar önce, Askeri Liselere Giriş Sınavı sonuçlarına ilişkin bir rapor yayınlandığını, kendilerinin de o dönemde konuyu gündeme taşıdığını aktaran Kaya, "Rapor 2000-2013 yılları arasındaki sınavlarda soruların önceden dağıtıldığını, 2014-2016 yılları arasındaki sınavlarda ise bir kopya vakası olmadığını gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Rapora göre, 2000-2013 arasında Askeri Lise Sınavı ile TSK'ye giren adayların yüzde 97'sinin çalınan sorularla yerleştirildiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra askeri liselerin AKP hükümeti tarafından apar topar kapatılmasının nedenleri şimdi daha iyi anlaşılıyor. O gün sınav sorularının çalınmasına göz yumanlar, cemaat mensuplarına ve yandaşlarına dağıtanlar, bugün kendilerini temize çekme peşindeler. 'Bizi de kandırdılar, biz de mağduruz.' diyorlar. Diğer yandan da devlet kademelerine atama yaparken başka cemaat mensuplarını sokma gayretindeler. Bir kez daha uyarıyoruz. Devlette liyakat, bilgi, beceri, dürüstlük ve onurlu duruş esastır. Dün iktidarı paylaştıklarınızın sizi kandırdıklarını söylüyorsunuz. Bugün de onların yerine başka cemaatlerle iktidarı paylaşıyorsunuz."