CHP'li Kaya, Doğa Koleji'nde velilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Kaya, Doğa Koleji'nde velilerle buluştu - Son Dakika

CHP'li Kaya, Doğa Koleji'nde velilerle buluştu

6 saat önce

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, öğretmen ve personeline maaşlarını ödemediği ileri sürülen özel kolejin önünde velilerle birlikte basın açıklaması yaptı.

CHP'li Kaya, Doğa Koleji'nde velilerle buluştu, System.String[]

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, öğretmen ve personeline maaşlarını ödemediği ileri sürülen özel kolejin önünde velilerle birlikte basın açıklaması yaptı. Kaya, "Bugün bu okulun içinde bulunduğu duruma seyirci kalmak gerçekten kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

CHP'li Kaya, Ankara'da öğretmen ve personelinin 3 aydır maaş alamadığı için eğitim öğretimin aksadığı iddia edilen Doğa Koleji önünde velilerle bir araya geldi. Kaya, en kritik döneminde öğrencilerin ve öğretmenlerin mağdur edilmesine seyirci kalınamayacağını söyledi. Kaya, "İlgili bakanlıklar tarafından burada yaşanılanlara seyirci kalınması mümkün değil. Eğer Ziraat Bankası 500 milyon dolarla Simit Sarayı'nı kurtarıyorsa o simidi yiyecek çocuklar burada ve bunlar Türkiye'nin geleceği. Türkiye umudu bu gördüğünüz okulun duvarları içerisinde. Aileler, çocuklarını laik, demokratik, bilimsel bir eğitim almaları için her şeylerinden kısarak okullara gönderdiler. Burada gördüğünüz velilerin hiçbiri bir eli yağda bir eli balda olan veliler değil. Bugün bu okulun içinde bulunduğu duruma seyirci kalmak gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. 82 bin öğrenci, 13 bin 500 çalışan ve 500 bin aile ve bunların zincirleme etkilediği topluluklar bunların tamamı öğrencisiyle, velisiyle iç içe geçmiş durumda" dedi.

'ARTIK SOMUT BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Veliler adına konuşan Hamza Osmancıklıoğlu da aylardır oyalama taktiği uygulandığını, sabrı tükenen öğretmenlerin yasal haklarını kullanarak derslere girmemeleri sebebiyle çocuklarının eğitim ve öğretiminin kesintiye uğradığını söyledi. Osmancıklıoğlu, "Ayrıca okulumuzda var olan doğalgaz, elektrik sorunlarına ilaveten ücretini peşin ödediğimiz halde yemek hizmetlerinin de aksayacağı duyumunu almış bulunmaktayız. Çocuklarımızın temel ihtiyaçları konusunda da endişelerimiz gün geçtikçe artmaktadır. Öğrenci velileri olarak çocuklarımızın eğitim hayatını kesintiye uğratan temel sorunların çözümünü beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı ve muhatap kuruluşlarda yaşanan problemler bir alım satım süreci olarak algılanmaktadır. Fakat artık bu bizim tarafımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. Bizim sorunumuz eğitimin devam etmesidir. Bu kurum bir salça fabrikası değildir, batarsa kapısına kilit vurulacak ve elimizde kalacak çürük domates yoktur. Bu kurumun kapısına kilit vurulursa elimizde ülkemizin geleceğini oluşturacak yapı taşları bulunmaktadır. Bizler artık gerçekten somut bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.


Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Doğa Koleji, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:21 Kaynak: DHA
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