CHP'li Kaya: "Her okula en az bir bilişim öğretmeni atanmalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Kaya: 'Her okula en az bir bilişim öğretmeni atanmalı' - Son Dakika

CHP'li Kaya: "Her okula en az bir bilişim öğretmeni atanmalı"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, uzaktan eğitimin başlamasıyla bilişim öğretmenlerine ihtiyaç olduğunu belirterek, "EBA ile koordineli çalışma yürütülmesi için her okula en az bir bilişim öğretmeni atanmalıdır.

CHP'li Kaya:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, uzaktan eğitimin başlamasıyla bilişim öğretmenlerine ihtiyaç olduğunu belirterek, "EBA ile koordineli çalışma yürütülmesi için her okula en az bir bilişim öğretmeni atanmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaya, yazılı açıklamasında, koronavirüsün hayatın tüm alanlarını olduğu gibi eğitim sistemini de etkilediğinin altını çizdi.

Eğitime, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitimle devam edildiğini hatırlatan Kaya, bu süreçte çocuklara eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Ücretsiz internet hizmetinin verildiğini ancak evinde internet bağlantısı, bilgisayarı, televizyonu olmayan çocukların bulunduğuna dikkati çeken Kaya, böyle durumdaki çocuklar için ücretsiz internetin bir şey ifade etmeyeceğini belirtti.

Kaya, internet bağlantısı ve bilgisayarı olmayan milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitimden faydalanamadığını savundu.

Tüm öğrencilerin evinde ücretsiz internet bağlantısı olması gerektiğini bildiren Kaya, teknik donanımın sağlanmasını, bilgisayarı ve televizyonu olmayan çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi.

"Okul servisçileri ve veliler zor günler yaşıyor"

Koronavirüsten önce ücretli öğretmenlere bütçeden pay ayrıldığını anımsatan Kaya, ivedilikle yasal düzenlemenin yapılarak, bütçeden ayrılan payın ücretli öğretmenlere verilmesi gerektiğini kaydetti.

Okul servisçilerinin ve velilerin zor günler yaşadığını, öğrenci velilerinin kullanmadıkları servisin ücretini ödemek istemediğini aktaran Kaya, Milli Eğitim Bakanlığının, veli ve servisçileri mağdur etmeyecek bir çözümü hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

Kaya, şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitimle birlikte bilişim öğretmenlerine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Canlı sınıf uygulamasının da başlatılacağı bir dönemde, EBA ile koordineli çalışma yürütülmesi için her okula en az bir bilişim öğretmeni atanmalıdır. Bunun için de ek öğretmen atamasına 20 bin bilişim öğretmeni atanarak eksiğimizin bir nebze de olsa giderilmesi sağlanmalıdır."

MEB müfredatına uygun olarak uzaktan eğitim çalışmasının birçok CHP'li belediye tarafından uygulandığını, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere Sarıyer Belediyesinin kurduğu Sarıyer Akademinin eğitim verdiğini ifade eden Yıldırım Kaya, akademinin bu eğitim hizmetini Türkiye genelinde verebilecek altyapıya sahip olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Eğitim Bilişim Ağı, Yıldırım Kaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:38 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşıyla destek oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi         
19:09
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:50
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası         
18:46
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu         
18:17
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı         
18:12
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak         
18:08
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi         
18:00
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız         
17:40
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek         
17:34
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı         
17:32
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü         
17:30
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız         
17:18
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor         
17:15
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu         
17:15
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu         
17:10
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi         
17:08
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi         
17:07
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi         
17:01
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak         
16:55
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi         
16:46
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi         
16:44
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor         
16:37
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi         
16:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 20:09:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Kaya: "Her okula en az bir bilişim öğretmeni atanmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]