CHP'li Kaya: "Öğretmen karşısında kulağını kaşıyan bakan istemiyoruz" - Son Dakika
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CHP'li Kaya: "Öğretmen karşısında kulağını kaşıyan bakan istemiyoruz"

17.11.2022 17:14
CHP'li Kaya: "Öğretmen karşısında kulağını kaşıyan bakan istemiyoruz"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, öğretmen karşısında kulağını kaşıyan Milli Eğitim Bakanı istemediklerini belirterek "Çiçeğini almadığın öğretmenler bir gün atanacak ancak senin öğretmenlere yaptığın bu muamele asla unutulmayacak.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, öğretmen karşısında kulağını kaşıyan Milli Eğitim Bakanı istemediklerini belirterek "Çiçeğini almadığın öğretmenler bir gün atanacak ancak senin öğretmenlere yaptığın bu muamele asla unutulmayacak." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uzman ve başöğretmenlik unvanları için yapılacak sınavının hukuksuz olduğunu ileri sürdü.

Farklı görüşteki 15 sendikanın, bu sınava itiraz ettiğini ve konunun Anayasa Mahkemesine taşındığını anımsatan Kaya, "Anayasa Mahkemesinin sınavdan önce kararını vermesi gerekir. Aksi takdirde mağduriyetler oluşacak." diye konuştu.

Sınavda çıkacak soruların elden ele dolaştığına yönelik ihbarlar aldıklarını iddia eden Kaya, bazı sendikaların üyelerine gönderdiği sınav kitapçıklarını basın mensuplarına gösterdi. Kaya, bu kitapçıklardaki soruların sınavda çıkması durumunda bunun hesabını soracaklarını, hiç kimsenin öğretmenin onuruyla oynamaya hakkı olmadığını söyledi.

Kaya, Hatay'da atanma talebinde bulunan öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e çiçek sunduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"Öğretmen karşısında kulağını kaşıyan bir Milli Eğitim Bakanı istemiyoruz. Çiçeğini almadığın öğretmenler bir gün atanacak ancak senin öğretmenlere yaptığın bu muamele asla unutulmayacak. Mahmut Özer'i kınıyorum. Öğretmenin elinden çiçek almamak bir yana, öğretmenin eli öpülür. Öğretmene ve vatandaşa saygı göstermek her siyasetçinin görevidir. Eğer vatandaşın derdi sana ağır geliyorsa o koltukta oturmayacaksın."

Kaynak: AA
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