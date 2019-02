CHP'li Kaya, Pazar Alışverişi Yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Türkiye'nin toprakları, hem patatesi hem soğanı hem patlıcanı hem elmayı yani şu pazarda gördüğünüz her şeyi yetiştirmeye yeter. Ama ne yazık ki biz çiftçiyi desteklemediğimiz için sorunu çözemiyoruz.

Kaya, Mamak Kapalı Semt Pazarı'nda haftalık pazar alışverişi yaptı, esnafın sorunlarını dinledi. Pazara eşinin verdiği liste ve 180 lirayla geldiğini belirten Kaya, haftalık alışveriş için 130 lira harcadığını dile getirdi.



Bir ayda 4 kez pazara gelmesi halinde harcayacağı paranın 520 lira olacağına dikkati çeken Kaya, "Biraz önce pazara girerken, bir emekli devlet memuru ile karşılaştık, 2 bin 525 lira ücret aldığını, 700 lira kira verdiğini söyledi. Bu kişinin 500 lira pazara verecek." dedi.



Pazar alışverişinde et, süt, peynir gibi gıdalar bulunmadığını aktaran Kaya, şöyle devam etti:



"Aldıklarım arasında 250 gram biber, bir kilo salatalık, bir kilo domates, bir kıvırcık, bir maydanoz, bir kilo hamsi bulunuyor. Bunların hepsi ihtiyaç. Et falan yok, bu para ile geçinmenin mümkün olmadığı çok açık ve net. Pazar esnafının girdilerinin çok fazla olduğu açık, zaten kendileri de söylüyor. Türkiye'nin toprakları, hem patatesi hem soğanı hem patlıcanı hem elmayı yani şu pazarda gördüğünüz her şeyi yetiştirmeye yeter. Ama ne yazık ki biz çiftçiyi desteklemediğimiz için sorunu çözemiyoruz."



Hiçbir pazarcının aşırı fiyat yüklemesi yapmadığını savunan Kaya, kilosu 2,5 lira olan elmanın Antalya'dan 16 tonluk kamyona yüklendiğinde Ankara'ya geliş fiyatının 4 bin lira olduğunu ifade etti.



Yıldırım Kaya, şunları kaydetti:



"Asıl bunun üzerine konan fiyat nakliye parası, işgaliye parası ve KDV. Yoksa şu tezgahlarda hiç kimse 1 liraya aldığı elmayı 2,5 liraya satmıyor. Her koşulda satılan ürünün yüzde 30'u çöpe gider. Ben aradım mermi satan esnaf bulamadım. Demek ki vatandaş pazara geldiğinde soğanın, patatesin fiyatını öğreniyor. Bu vatandaşa miting meydanlarında, 'sen merminin fiyatını biliyor musun?' deme hakkımız yok. Mermi karnımı mı doyuracak? Bu merminin bir tanesi 1,5 lira. Maydanozda 1,5 lira. Bu ülkenin mermiye ihtiyacı yok, bu ülkenin huzura, berekete, refaha, ucuz mazota ihtiyacı var."

