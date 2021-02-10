CHP'li Kaya, "rektör atamalarında" CHP'nin kanun teklifinin devreye sokulmasını istedi - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in rektör atamalarının nasıl yapılacağına dair bir kanun teklifi sunduğunu belirterek, bu çözüm yolunun devreye sokulmasını istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, rektörlerin AK Parti'nin il ve ilçe başkanları gibi çalışmaya başladığı bir süreçten geçildiğini söyledi.

"Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne AK Parti Sarıyer ilçe örgütünün kurucusu ve 2015 AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'yu kayyum olarak atamıştır." diyen Kaya, rektörlerin seçimle gelmesini isteyen akademisyenlerin baskı altına alınmaya çalışıldığını, üniversite öğrencilerinin ise polis şiddetine maruz kaldığını iddia etti.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin Bulu'nun yardımcılığını ve danışmanlığını da kabul etmediğini öne süren Kaya, üniversiteye hukuk ve iletişim fakülteleri açılarak rektöre yardımcı ve danışman bulma yolunun seçildiğini savundu.

Rektör atamalarıyla siyasi kadrolaşmanın hedeflendiğini, üniversitelerin de liyakatsiz kişilerin elinde kan kaybettiğini iddia eden Kaya, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylardan Türkiye'nin bir bütün olarak rahatsızlık duyduğunu ileri sürdü.

Kaya, CHP olarak Boğaziçi'nde yaşanan rahatsızlığa bir çözüm yolu bulunmasını istediklerini belirterek, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in rektör atamalarının nasıl yapılacağına dair bir kanun teklifi sunduğunu söyledi.

CHP'nin bu çözüm yolunun mutlaka devreye sokulması gerektiğini savunan Kaya, Bulu'nun sırf AK Parti'li olduğu için rektör olarak atandığını öne sürdü.

Kaya, AK Parti'li eski bazı milletvekillerinin ve milletvekilleri aday adaylarının da çeşitli üniversitelerin rektörlüklerine atandığını anlattı.

AK Parti'de siyaset yapanlara yer aranıyorsa kendi parti binalarında çalıştırılmasını isteyen Kaya, üniversitelerdeki gençliğin önüne duvar örülmemesini istedi.