CHP'li Kaya, sağlık nedeniyle yüz yüze sınavlara katılamayan binlerce öğrenci olduğunu savundu - Son Dakika

CHP'li Kaya, sağlık nedeniyle yüz yüze sınavlara katılamayan binlerce öğrenci olduğunu savundu

12.03.2021 11:15
CHP'li Kaya, sağlık nedeniyle yüz yüze sınavlara katılamayan binlerce öğrenci olduğunu savundu, System.String[]

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, kontrollü normalleşme süreci kapsamında açılan okullarda gerçekleşen yüz yüze sınavlara, sağlık nedeniyle katılamayan binlerce öğrenci olduğunu söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, kontrollü normalleşme süreci kapsamında açılan okullarda gerçekleşen yüz yüze sınavlara, sağlık nedeniyle katılamayan binlerce öğrenci olduğunu söyledi.

Kaya, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun CHP'li bazı üyeleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 pandemisinin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsattı.

Öğrencilerin, pandemi sürecinde eğitim-öğretimden yoksun kaldığını, bu süreçte bir kuşağın kaybedildiğini savunan Kaya, kontrollü normalleşme sürecinde okulların açılmasıyla vaka sayılarında da önemli artış yaşandığını ileri sürdü.

Eğitimde yaşanan sorunların biriktiğini, pandemi sürecinde de bu sorunların derinleştiğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"18 milyon 241 bin 881 öğrencinin 6 milyon 322 bini EBA'ya giriş yapamıyor. Öğrencilerin yüzde 30'unun bilgisayarı, 750 bin hanede televizyon, 2,6 milyon öğrencinin internet bağlantısı yok. 1 milyon 117 bin 686 öğretmenden sadece köy okulu öğretmenlerine aşı yapılmaya başlandı. Onlardan da kaçına aşı yapıldığını bilmiyoruz. Okullarda yüz yüze eğitim yapılabilmesi için Bilim Kurulunun tavsiyesi olan 15 kişilik derslikler de yok. Çocuklarımız pandemi koşullarında taşımalı eğitime mahkum ediliyor. Yüz yüze sınavlara sağlık nedeniyle katılamayan binlerce öğrenci var. Hiçbir vicdan, özel ders alan öğrenciyle dağ başında internete girmek için uğraş veren çocuğun aynı şartlarda sınava sokulmasını kabul etmez, edemez."

Milli Eğitim Bakanlığının son resmi açıklamasına göre 107 bin 909 öğretmene ihtiyacın olduğunu dile getiren Kaya, "Bilim Kurulunun seyreltilmiş sınıflarda eğitim yapılması tavsiyesi dikkate alındığında bizim tespitlerimize göre bu açık 250 bin. Bu sayılar ortadayken öğretmen açığı ihtiyacı ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışılıyor. " diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Milletvekili, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Kaya, sağlık nedeniyle yüz yüze sınavlara katılamayan binlerce öğrenci olduğunu savundu - Son Dakika


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