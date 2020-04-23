CHP'li Kaya: "Türkiye eğitimde, Atatürk'ün hedeflerinin gerisine savruldu" - Son Dakika
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CHP'li Kaya: "Türkiye eğitimde, Atatürk'ün hedeflerinin gerisine savruldu"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Türkiye'nin, özellikle son 18 yılda, 7 milli eğitim bakanı, 5 sistem değişikliği yaparak Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimde gösterdiği hedeflerin çok gerisine savrulduğunu öne sürdü.

CHP'li Kaya:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Türkiye'nin, özellikle son 18 yılda, 7 milli eğitim bakanı, 5 sistem değişikliği yaparak Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimde gösterdiği hedeflerin çok gerisine savrulduğunu öne sürdü.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısına, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Türkiye'nin eğitimde 100 yılını değerlendiren Kaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün, savaş koşullarında laik, demokratik ve bilimsel eğitimin temellerini attığına, eğitimde çağın çok ilerisinde kararlar aldığına işaret etti.

Ülkenin bugün gelinen noktada bu hedeflerin çok gerisinde olduğunu ileri süren Kaya, şu görüşleri savundu:

"Bugün sizlerle milli eğitimimizin 100. yılına yakışır eğitim verilerini paylaşmak isterdim. Ancak geldiğimiz nokta, ne 100 yıla ne de 21. yüzyıla yakışıyor. Egemenliğin 100. yılında, hedeflediğimiz eğitim seviyesine ne yazık ki ulaşamadık. Türkiye, özellikle son 18 yılda 7 milli eğitim bakanı, 5 sistem değişikliği yaparak, Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimde gösterdiği hedeflerin çok gerisine savruldu. 100. yılda öğretmensiz okullarımız var, taşımalı eğitim, ikili eğitim devam ediyor; birleştirilmiş sınıflarımız, okulsuz köylerimiz, kütüphanesiz, laboratuvarsız, teknoloji sınıfı ve spor salonu olmayan okullarımız, ücretli-sözleşmeli öğretmen ayrımı var. 100. yılda üniversitelerimiz bilimden, özgür düşünceden çok uzakta."

Yıldırım Kaya, Türkiye'de yaklaşık 700 bin öğretmenin işsiz olduğunu; modern, aydın ve eşit bir eğitimin olmadığını da iddia etti.

Türkiye'nin en büyük hazinesinin Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yol olduğunu vurgulayan Kaya, partisinin Atatürk'ün adımlarını takip ederek yürüdüğünü ve bu yürüyüşün devam edeceğini dile getirdi.

CHP'li Kaya, partisinin iktidarında eğitimdeki tüm sorunların çözüme kavuşturulacağını, sosyal devleti halkın hizmetine sunacaklarını, öğretmenler arasındaki ayrımı sona erdireceklerini ve öğretmenlere yönelik bir meslek kanunu çıkaracaklarını söyledi.

Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl salgın nedeniyle buruk kutlandığını ifade ederek, "Ama 83 milyon egemenlik coşkusuyla yaşıyor, yüreklerimizdeki yüzüncü yıl coşkusu hep aynı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Nice yüz yıllara." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:22 Kaynak: AA

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