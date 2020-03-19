CHP'li Kaya: "Ücretli öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi şarttır" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Kaya: 'Ücretli öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi şarttır' - Son Dakika

CHP'li Kaya: "Ücretli öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi şarttır"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildiği için CHP olarak ücretli öğretmenlerin ücretlerini almaları amacıyla yasa teklifi vermeye hazır olduklarını belirterek, "Ücretli öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi şarttır.

CHP'li Kaya:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildiği için CHP olarak ücretli öğretmenlerin ücretlerini almaları amacıyla yasa teklifi vermeye hazır olduklarını belirterek, "Ücretli öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi şarttır." dedi.

Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, salgına karşı en kısa zamanda koruyucu aşı ve tedavi yöntemlerinin bulunmasını arzu ettiğini söyledi.

Alınan önlemler kapsamında okullara ara verildiğini hatırlatan Kaya, bu sürenin iki haftayla sınırlı kalamayacağını aktardı.

Kaya, ailelere ve öğrencilere evdeki bu sürenin sağlıklı geçirilmesi için tavsiyelerde bulundu.

Çocuklara önleyici tedbirlerin korkutulmadan anlatılması gerektiğine işaret eden Kaya, anne ve babanın sergileyeceği doğru tavrın çocukların da doğru bakış açısı geliştirmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Kaya, çocukların evde geçireceği vaktin oyunlarla keyifli hale getirilebileceğini dile getirdi.

Ücretli öğretmenlerin eğitime ara verilmesi nedeniyle maaş alamadığını ve bu soruna çare olunması gerektiğinin altını çizen Kaya, mevzuat uygun olmadığı için bu soruna çözüm bulunamadığını söyledi.

Kaya, "Mevzuatı uygun hale getirmek, CHP olarak ücretli öğretmenlerin ücretlerini bu tür durumlarda almaları için yasa teklifi vermeye hazırız. Biz teklifimizi hazırladık, teklifimizi vereceğiz. Ücretli öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi şarttır." diye konuştu.

"Aile yardım sigortası derhal devreye girmeli"

Yoksul çocukların eğitime ara verilmesi nedeniyle okulda yemek yiyemediğine bunun için aile yardım sigortasının derhal devreye girmesi gerektiğine işaret eden Kaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere para ayrıldığını, bu paranın dağıtım koşulunun aile sigortasıyla mümkün olduğunu belirtti. Kaya, TBMM'den çıkarılacak yasa ile bu sorunun çözülebileceğini kaydetti.

Kaya, salgının ciddiyetinin kavranması ve tedbirlerin alınmasının önemine değinerek, koronavirüse yakalanan hastalara sahip çıkan sağlık emekçilerine teşekkür etti.

Sağlık emekçilerinin ihtiyaçlarına yönelik bir açıklama yapılmadığını ifade eden Kaya, sağlık emekçilerinin tamamına bir maaş ikramiye verilmesini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Anne, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:36 Kaynak: AA

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