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CHP'li Kazım Arslan hayatını kaybetti

1 saat önce

CHP'li Kazım Arslan hayatını kaybettiDENİZLİ - Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan, ailesiyle birlikte tatil için gittiği Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

CHP'li Kazım Arslan hayatını kaybetti
DENİZLİ - Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan, ailesiyle birlikte tatil için gittiği Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Kazım Arslan'ın ölüm haberi kendi kullandığı sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekilimiz Sayın Kazım Arslan, bu gece (7 Haziran Cuma) saat 00.30 sularında, Antalya- Aksu ilçesinde bayram tatili için ailesiyle beraber bulunduğu evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Değerli milletvekilimizin cenazesi, daha sonra açıklayacağımız program dahilinde Denizli'de defnedilecektir" ifadelerine yer verildi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan, 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Ardından 25. ve 26. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. Arslan son olarak, 27. Dönemde yeniden Denizli Milletvekili seçildi.
Arslan'ın cenazesi açıklanacak gün ve saatte Denizli'de defnedilecek.
CHP'li Kazım Arslan hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:05 Kaynak: İHA
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