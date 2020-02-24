CHP'li Kılıç, şiddet gören kadınları plastik makyajıyla yansıttı - Son Dakika

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'a, "Kadın Doğmak" adlı proje kapsamında, kadınların yaşadığı şiddetin yansıtılması için plastik makyajla darp izleri yapıldı.

Kılıç, Konak Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Komisyonunun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik farkındalık yaratmak için gerçekleştirdiği "Kadın Doğmak" adlı projeye katıldı.

TOBAV Başkanı Hale Gökalpsezer, Sanatçı Nurhan Damcıoğlu, Türk Halk Müziği Koro Şefi Bahar Almaç, Ressam Melis Korkmaz, Konak Belediyesi Meclis Üyesi Aslı Gündüz ile iş kadınları, Konak Belediyesi meclis üyeleri, gazeteciler ve sanatçıların da katıldığı projede kadınlara, "şiddet gören kadınlara dikkati çekmek amacıyla" plastik makyaj yapıldı. Kadınların yaşadığı şiddet makyajla yansıtılmaya çalışıldı.

Projeye katılan kadınlara yanık, kesik, kezzap, darbe gibi şiddet ve darp izleri özel efekt malzemeleri kullanılarak uygulandı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın da yer aldığı kadınların plastik makyajlı fotoğrafları İzmir'de billboardlara asıldı.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de son 4 yılda 1652 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü belirterek, AK Parti iktidarlarında kadın cinayetlerinin, yüzde 471 arttığını savundu.

Erkeklerin bu cinayetlere, kendilerini aklamak için namus, töre, gelenek gibi birçok sebep bulduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Nedeni ne olursa olsun, hiçbir kadın cinayetini kabul edemeyiz. Erkekler bu cinayetleri işledikten sonra buna, bizim kabul edemeyeceğimiz birçok neden mutlaka bulmaktadırlar. Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan ile buluştuğu kafede kızının gözleri önünde, Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un 'ölmek istemiyorum' sözüne karşılık 10 yaşındaki kızının 'anne lütfen ölme' feryadı unutulmasın. Eskişehir'de öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın savcılığa yaptığı 23 suç duyurusunu dikkate almayanlar unutulmasın. Aydın'da Zeliha Erdemir'in savcılığa yaptığı 46 suç duyurusuna rağmen koruma almadığını kimse unutmasın. Şule Çet, Ceren Damar, Nadire Kadirova da unutulmasın."