Son Dakika Haberleri: CHP'li Kılıç'tan engelli istihdamının artırılması teklifi
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CHP'li Kılıç'tan engelli istihdamının artırılması teklifi

7 saat önce

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli personel çalıştırma oranının artırılması için kanun teklifi verdi.

CHP'li Kılıç'tan engelli istihdamının artırılması teklifi, System.String[]

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli personel çalıştırma oranının artırılması için kanun teklifi verdi.

Kılıç, Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

Teklif, engellilerin devlet memurluğuna yerleştirilmesinde hizmet sınıfı ve kadro unvanları belirlerken engellilerin öğrenim durumlarının öncelikle dikkate alınmasını öngörüyor.

Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan engellilerin, bir defaya mahsus, eğitimlerine uygun hak ettikleri görev ve unvan kadrolarına atanmasını düzenleyen teklif, engellilerin, çalıştıkları kurumlarda eğitim durumlarına uygun münhal kadro bulunmaması durumunda, bir defaya mahsus kurumlar arası münhal kadrolara nakillerinin yapılmasını içeriyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının engelli personel çalıştırma oranının yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarılmasını düzenleyen teklif, bu yüzdenin hesaplanmasında kurum ve kuruluşun toplam dolu kadro sayısı yerine, toplam kadronun dikkate alınmasını öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında yaklaşık 57 bin engelli memur istihdam edildiği, bunların sadece 13 bininin eğitim durumlarına göre etkin oldukları alanlarda çalıştığı, 44 bininin ise yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı kadrolarında görevlendirildiği belirtildi.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile devlet memurluğuna atanan birçok engellinin, mezuniyetlerine uygun kadrolar açılmaması nedeniyle yetkin oldukları alanlar dışında tercih yapmak zorunda kaldığına işaret edilen gerekçede, "Engelli bireylerin yetkin olmadıkları alanlarda çalıştırılması, performans ve verimliliklerinin azalmasına, böylece iş arkadaşlarının ve amirlerinin nezdinde çalışmaktan aciz bireyler olarak görünmelerine sebep olmaktadır. Kanun teklifi, kamuda çalışan engellilerin talepleri dikkate alınarak, engellilerin eğitim durumlarına uygun ihraz (hak) ettikleri kadrolara atanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır." denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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