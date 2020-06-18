CHP'li Kılıç'tan

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kamuda görevli sözleşmeli çalışanların tamamının kadroya geçirilmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı.

TBMM Başkanlığına sunulan Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesini, kamuda ve belediyelerde diğer adlar altında görev yapan tüm sözleşmeli çalışanların memur kadrolarına atanmasını öngörüyor. Teklifle kamu kurum ve kuruluşlarında görev, yetki ve sorumluklar taşıyan personelin statü, mali ve sosyal haklar ile diğer hakları konusundaki farklılıkların ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Teklife göre, memur kadrolarına atanacak personelin kurum içi yer değişikliği ile izin hakları gibi bazı hakları genişletilecek. Bunlara görevde yükselme, kurumlar arası nakil ve yönetici kadrolarına atanma gibi konularda yeni imkanlar tanınacak.

"Sözleşmeliler, ayrım yapılmadan kadroya geçirilmeli"

CHP'li Kılıç, teklife ilişkin yaptığı açıklamada, kamuda ve belediyelerde sözleşmeli, işçi, kadro karşılığı sözleşmeli, kapsam içi ve kapsam dışı çalışan gibi parçalı yapının yanına taşeron çalışma sistemi eklendiğinde, farklı alanlardan olan ancak aynı işi yapan, bununla birlikte farklı ücretler alan bir çalışma ortamının ortaya çıktığını ve bu durumun hakkaniyetsizliğe neden olduğunu belirtti.

Memur olarak görev yapan çalışanın tayin, nakil hakkı bulunurken bu hakkın sözleşmelilerde kısıta tabi tutulduğunu ifade eden Kılıç, taşeron işçi olarak çalışanların önemli bir kısmının da halen kadro alamadığına işaret etti. 25 Haziran 2013'ten sonra işe başlayan tüm sözleşmeli sağlık çalışanları, öğretmenler, belediye personeli ile kamu kurumlarındaki personelin kadroya geçirilmelerini isteyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli personelin yaşadığı adaletsizliğe artık son verelim. Sözleşmeli kamu çalışanlarının kadroya geçirilmesi en büyük hakları olmakla birlikte, onların çalışma azim ve motivasyonunu da yükseltecektir. Bir iş yerinde iş barışının sağlanması halinde o iş yerinden alınacak verim katbekat artacaktır."