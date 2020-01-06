CHP'li Kiraz'dan 'Ahilik fonu kesintisi' tepkisi - Son Dakika
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CHP'li Kiraz'dan 'Ahilik fonu kesintisi' tepkisi

7 saat önce

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 1 milyon 750 bin küçük esnaf ve serbest meslek erbabının yılbaşından itibaren sigorta primlerinin üzerine aylık yüzde 2 Ahilik Fonu Kesintisi ödemeye başlayacağını belirterek duruma tepki gösterdi.

CHP'li Kiraz'dan 'Ahilik fonu kesintisi' tepkisi, System.String[]

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 1 milyon 750 bin küçük esnaf ve serbest meslek erbabının yılbaşından itibaren sigorta primlerinin üzerine aylık yüzde 2 Ahilik Fonu Kesintisi ödemeye başlayacağını belirterek duruma tepki gösterdi.


Kiraz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada milyonlarca küçük esnaf ve sanatkar için Ahilik Sandığı Fonu kesintisinin 1 Ocak itibariyle başladığını belirterek, "Asgari ücretli, aylık brüt tutarı 2 bin 943 TL'nin yüzde 2'si olan 58,86 TL'yi Ahilik Fonu ödemesi zorunluluğuyla karşı karşıya. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle esnafın sürekli erteleme talep etmesinden ötürü iki kez ertelenen kesintiler, TESK'in yeni erteleme talebine rağmen yürürlüğe girdi. Ahilik Fonuna ödeme yapacak küçük esnaf, en erken işsizlik maaşını 2023 yılından sonra almaya başlayacak" dedi.


Esnafın iş yerini kapatması durumunda Ahilik Fonu'na yaptığı ödemeleri geri alamayacağını dile getiren Kiraz, "Ahilik Fonu'nda biriken paralar işsizlik sigortası fonu hesabına aktarılacak ve İşsizlik Sigortası Fonu'nu yöneten İŞKUR tarafından yönetilecek. Ahilik Fonu'na yapılacak kesintilerin yıllık toplam tutarının en az 9-10 milyar TL olması öngörülüyor. 130-220 milyar dolar olarak hesaplanan yurt dışındaki servetlerini Türkiye'ye getirmeyenlere sağlanan aflar sürekli uzatılıyor. 2018 sonunda süresi dolan Varlık Barışı geçen yıl altışar aylık dönemlerde iki kez uzatıldıktan sonra, geçen hafta çıkartılan bir kararla 1 Ocak-30 Haziran 2020 arasında altı ay uzatıldı. Küçük esnafın aylık yüzde 2 Ahilik Fonu kesintisinin başlamasını bir yıl daha erteleme talebini de reddeden ve 1 Ocak'tan itibaren kesintileri başlatan iktidarın mükellefler arasındaki ayrımcılığı ve özellikle küçük esnaf ve sanatkara sergilediği tavır, kabul edilemez" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:10 Kaynak: İHA
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