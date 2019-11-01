CHP'li Kiraz'dan İstanbul koşusuna destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya il Başkanı Enver Kiraz ve beraberindeki 150 parti üyesi, İstanbul koşusuna destek verdi.



CHP'liler, İstanbul Avrasya Maratonu'nda 3 Kasım Pazar günü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği için koşacak olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba için, bir bankanın önünde toplanarak ATM'den para yatırdılar. CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz, burada yaptığı açıklamada, 3 Kasım Pazar günü İstanbul'da Avrasya Maratonu'nda sanatçı ve ünlü isimlerin olacağını, duyarlı insanlar katılacağını ifade ederek, "Çeşitli derneklere ve vakıflara yardım amaçlı koşuya katılıyorlar. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba bu maratonda koşacak. Vekilimiz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yardın için koşacak" dedi.



CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, "Biz de bu gün burada vekilimizin kampanyasına katılmak için arkadaşlarımızla bir araya gelerek, destek veriyoruz, para yatırıyoruz. Hemşehrilerimizi vekilimiz Ağbaba'ya destek vermeye davet ediyoruz. Buraya yapılan yardımlar, öğrencilere yardım olarak gidecek. Ufak destekte de olsa, küçümsemeyelim, çünkü kampanyaya katılmak önemlidir. Kampanya paralarıyla kız çocukların eğitimleri karşılanacak. hesaplardan para yatırılıyor. Malatyalı vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" şeklinde konuştu - MALATYA