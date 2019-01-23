CHP'li Kiraz'dan 'Seçmen Taşındığı' İddiası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, yerel seçimler öncesinde bazı ilçelerde seçmen nüfusunun arttığını ileri sürerek, YSK'ya itirazların süreceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, yerel seçimler öncesinde bazı ilçelerde seçmen nüfusunun arttığını ileri sürerek, YSK'ya itirazların süreceğini söyledi.



Parti binasında konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, 31 Mart seçimleri öncesinde bazı ilçelere seçmen kayıtlarının taşındığını açıklayarak, "Yüksek sayıda seçmenlerin ilçelere taşındığını tespit ettik. Bununla ilgili önemli müracaatlar da bulunduk, birçok ilçemizde çok sayıda seçmene itiraz ettik" ifadelerine yer verdi.



Bu konuda YSK'ya itirazda bulunduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını ifade eden Kiraz, "Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar korkarlarsa korksunlar, korkunun ecele faydası yok. 31 Mart'ta kaybedecekler ve 31 Mart'ın sonu bahar olacak" dedi.



Bütün ilçelerde herkesçe kabul gören adayları açıkladıklarını belirten Kiraz, "İYİ Parti ile kurduğumuz ittifak neticesinde de birçok ilçede avantajlı pozisyon yakaladığımız bir seçime doğru giderken hilelere yine başladılar. Seçime kadar sürdürecekler, sandıkta devam ettirecekler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer kazanamayacaklar. Biz sadece Yazıhan'da yaşamayan bin 700 seçmen tespit ettik. Akçadağ'da 860 seçmen tespit ettik. Bütün ilçelerimizde 3 binin üzerinde seçmenin yerinde olmadığını tespit ettik. 3 bin kişi için itiraz ettik ama halen düşürülmemiş gözüküyor. Bu itirazlarımızın nasıl değerlendirildiğini bizlerde bilmek istiyoruz. Seçim Kurulu çıksın bize bir açıklama yapsın. Bu itirazlarımızı neye göre nasıl değerlendirdiklerini bilmek istiyoruz. Bu itirazları değerlendirebilmeniz için Jandarmanın ve kolluk kuvvetlerinin mutlaka tutanak hazırlamaları gerekiyor. Ama verilen süreye bakıyoruz toplamda 4 gün, bu itirazları 4 günde sonuçlandırdılar, 4 gün de 3 bin kişiyi nasıl yerinde olduğunu tespit ettiniz merak ediyoruz" şeklinde konuştu.



Seçim Kurulu'nun bir açıklama yapması gerektiğini ifade eden Kiraz, "Yüksek Seçim Kurulu Başkanı dün açıklama yapıyor sahte seçmen yok diyor. Hileli hiçbir durum söz konusu değil diyor. Yüksek Seçim Kurulunu Malatya'ya davet ediyoruz. Gelsin usulsüzlük var mı yok mu görsün. Tabi aynı zaman da bizim Malatya da nüfusumuz herkes bilir ki yazın artar ve kışında azalır. Ama ne hikmetse 24 Haziran seçimlerini kıyasladığımızda bütün ilçelerimizde nüfus patlaması oldu. Herkes bu kış ilçelere gitmiş. Sadece Akçadağ'da seçmen sayısı 20 binden 27 bine çıkmıştır. 7 bin yeni seçmen Akçadağ'a taşınmıştır, akıl var mantık var. Ama şuana kadar hiçbir itirazımızda bir kişi bile düşmediği için tabi Genel Başkanımızda söyledi 'YSK'ya güvenmiyoruz' diye. Yaptığımız 3 bin kişilik itirazdan bir tanesini bile düşürmüyorsunuz. Son 2 günlük itiraz etme hakkımız var. Bu hakkımızı da tüm örgütümüz ile beraber kullanacağız. Buradan da bir sonuç alamaya çalışacağız. Buradan çağrıda bulunuyoruz herkes elini vicdanına koysun biz bütün ilçelerde daha güzel bir yönetim anlayışını kurmak için o ilçede oturan vatandaş kendi yöneticisini yerel yönetim anlayışına uygun olarak seçmesi için bütün katkıyı sunuyoruz" diye konuştu. - MALATYA

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