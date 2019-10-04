Chp'li Köse:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'yi makamında ziyaret etti. Başkan Köse, "İnsana dokunan, halka dokunan bir belediyecilik, bizleri başarıya ulaştıracak" dedi.



CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Demokrasi ve Barış Yolculuğu Toplantısı kapsamında Atakum'u ziyaret etti. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin makamında ağırladığı Başkan Köse ve CHP Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri, CHP Samsun Kadın Kolları Başkanı Serap Gürgör, CHP Atakum Kadın Kolları Başkanı Buket Başsu Burkan ile kadın kolları üyeleri Atakum'da kadınlara yönelik gerçekleşen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



"Halka dokunan bir belediyecilik, bizi başarıya taşır"



Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Atakum'un umudunu arttırdığını söyleyerek, "Sevgili başkanımızı ziyaret ettim ve fark ettim ki yıllar sonra Atakum'a güneş doğmuş. Birlikte çok ciddi projelerin olduğunu konuştuk. Halkın içinde olan bir belediyeye sahip olduğu için Atakum çok şanslı. Yükümüzün ağır olduğunu başkanımız ifade etti, ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Eğer biz bu belediyelere seçildiysek yükümüzün ağırın olduğunu bilmemiz gerekir. İyi bir şekilde yönetmek zorundayız. İnsana dokunan, halka dokunan bir belediyecilik, bizleri başarıya ulaştıracak. Başkanımızın yükü ağır fakat, enerjisi çok kuvvetli. Atakum'a çok iyi bir belediye başkanı ile yönetilecek" diye konuştu.



Deveci: "Atakum'un borcu var fakat müthiş bir zenginliği var"



Atakum'un Türkiye'nin gülen yüzü ve demokrasinin kalesi olacağını kaydeden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise, "Biz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla deneyimli bir kadroyuz. Atakum'da otuz beş bin üniversite öğrencisi yaşıyor. Atakum sınırları içerisinde bulunup Türkiye'de ilk on içerisine giren Ondokuz Mayıs Üniversitemiz var. Atakum'un borcu var fakat müthiş bir zenginliği var. Biz zenginliğini harcayacağız ve Türkiye'ye örnek bir kent oluşturacağız. Yönetimiyle, yönetim teknikleriyle, yönetim biçimiyle, yönetişim ilkelerini uygulayarak Atakumluların kendi kendilerini yönetebilecekleri, paraya ihtiyaç duymayacakları ve birlikte komşuluk hukukunu kurabilecekleri bir kent olacağız. Atakumlular, çöpü toplamak yerine, kenti kirletmeyecekler. Olumlu tepkiler alıyoruz. Yeni yönetim tekniklerini ve uygulamalarıyla Atakumluları bu işe ortak edeceğiz ve burada Türkiye'de örnek bir yerel yönetim biçimini güçlendireceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN