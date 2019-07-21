Son Dakika Haberleri: CHP'li Köse: Nevşehir'de 81 il kadın kollarının katılımıyla seçimi değerlendireceğiz
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CHP'li Köse: Nevşehir'de 81 il kadın kollarının katılımıyla seçimi değerlendireceğiz

21 dakika önce

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Nevşehir'de 81 il kadın kollarının katılımı ile bir il başkanları toplantısı gerçekleştireceğiz.

CHP'li Köse: Nevşehir'de 81 il kadın kollarının katılımıyla seçimi değerlendireceğiz, System.String[]
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, " Nevşehir'de 81 il kadın kollarının katılımı ile bir il başkanları toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda seçim süreci değerlendirilecek" dedi.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, partisinin il kadın kolları başkanlığını ziyaret etmek üzere Kırıkkale'ye geldi. Burada basın toplantısı düzenleyen Köse, 'Umut her yerde' sloganıyla bir yola çıktıklarını ve diğer Anadolu şehirlerinde de ziyaretlerde bulunacaklarını belirterek, "Nevşehir'de 81 il kadın kollarının katılımı ile bir il başkanları toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda seçim süreci değerlendirilecek, seçimlerde yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Umut adına önümüzdeki günlerde neler yapacağımızı, nasıl bir çalışma yürüteceğimizi konuşacağız. Bu yolculuğa, Anadolu'nun hiçbir ilini bırakmadan devam edeceğiz" dedi.
Son yapılan yerel seçimlerde halkın CHP'ye olan güveninin ortaya çıktığını belirten Köse, "Yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde 11 ili CHP'nin alması demek, bu halkın bu memleketin bize güvenmesi demektir. Onun için biz bu güveni boşa çıkarmamak adına, bu güvene layık olmak adına üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Çünkü bizim bu memleketin, özgürlüğüne, demokrasisine, geleceğine ve geçmişteki kaybettiklerimize borcu var" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Fatma Köse, Nevşehir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:21 Kaynak: DHA
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