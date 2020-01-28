CHP'li Kumbul, kongre öncesi ziyaret turunda - Son Dakika

CHP Antalya İl Başkanı ve aynı zamanda 9 Şubat Pazar günü yapılacak olan kongre öncesi adaylığı açıklayan Ahmet Kumbul, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesine gelerek partisinin üyeleriyle buluştu.



CHP'de il kongresi için son dönemece girildi. İl başkanlığı yöneticileri, seçimin 9 Şubat'ta yapılması için resmi başvuruyu Yüksek Seçim Kurulu'na yaptı. Başvurunun ardından ziyaret turan çıkan CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul Alanya'ya gelerek partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Kumbul, burada açıklamalarda bulundu.



Kongre öncesinde talepleri dinlemek söyleyen Kumbul, yaptığı çalışmaları da partililere aktardı. 5 yıl boyunca Muratpaşa'da yaptıkları çalışmaları anlatan Kumbul, şunları söyledi: "Aktif üye sayımızı artırmak zorundayız. Parti içindeki birliğimizi beraberliğimizi artırmamız gerekiyor. Biz biliyoruz ki ilk genel seçimlerde hep beraber bu seçimleri kazanacağız. Eminim ki bir erken seçim olması durumunda mevcut yönetici arkadaşlarımızın da katkısıyla biz iktidar olacağız. İktidar partisinin yöneticileri olacağız"



"Masayı yumruklama olayını anlayamıyorum"



Milletvekilliği aday belirleme sürecinde yeterince ağırlığını koyamadığı,masaya yumruğunu vurmadığı yönünde eleştirilere maruz kaldığı hatırlatılan Kumbul, "Biz istiyoruz ki milletvekilliği sıralamaları ön seçimle yapılsın. Fakat yeni sistemde ittifaklardan dolayı genel merkezimiz ön seçimi genel seçimde uygulamadı. Milletvekilleriyle ilgili de genel başkanımız kararı kendisinin vermek istediğini söyledi. Toplumun tüm kesimlerinden oy alarak bu seçimleri kazandık. Daha önceki belediye başkanları ve il başkanları kavgalarında parti hiçbir zaman faydalı çıkmadı. Bu kavgaların olduğu her dönemin sonunda parti büyükşehir belediyesini kaybetti. Genel seçimlere bu kavgaların hiçbir faydası olmadı. Allah'ın hiçbir kulu ben il başkanı olduğum takdirde belediye başkanıyla, milletvekiliyle, genel merkeziyle, sokaktaki vatandaşıyla kimseyle kavga ederken göremeyecek. Biz belediye başkanlarımıza örgütün ve tabanın talebini her dönem ilettik. İletmeye de devam edeceğiz. Bu masaya yumruklama olayını ben anlayamıyorum. Kendi belediye başkanının ya da kendi yöneticilerinin masasını yumruklayan il başkanı olmayacağım net. Örgütümün ve seçmenimin taleplerini sonuna kadar savunacağım da net. Bunu da herkes bilsin" diye konuştu.



"İsimler belli olmadı"



İl yönetiminde Alanya'dan isimlerin olup olmayacağı sorulan Kumbul, "İsimler belli olmadı. Böyle bir çalışma yapmadık. Burada seçilmiş bir yönetim kurulu var. Bir ilçe başkanımız var. Alanya ile ilgili başkanımızın ve yönetim kurulunun yaptığı çalışmalar ve delegasyonla yapılan toplantılarda çıkacak olan taleplere göre başkanımızla konuşacağız. Başkanımız mutlaka Alanya adına bize talepleri iletecektir. Biz de makul ölçülerde Alanya'ya mutlaka önümüzdeki dönem yönetim kurulunda yer vermek istiyoruz. Şu anda ilçelerde bu konuda bir görüşme yapmadık" ifadelerini kullandı. - ANTALYA