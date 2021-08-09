CHP'li Kuşoğlu'ndan "Sürat Kargo'nun satışında kamunun zarara uğratıldığı" iddiası - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihalede Sürat Kargo'nun 335 milyon 500 bin liraya satılarak kamunun zarara uğratıldığını ileri sürdü.

Kuşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sürat Kargo'nun 335 milyon 500 bin liraya satıldığını belirterek "Şirketin değeri, 1 milyar 700 milyon liranın üzerinde yani 1,3 milyar liralık bir kamu zararı söz konusu. Ayrıca satış kararı usulsüz." diye konuştu.

Sürat Kargo'nun geçen yıl 58 milyon lira kar ettiğini, bu yıl ise 130 milyon lira kar etmesinin beklenildiğini dile getiren Kuşoğlu, "Şirketin sürdürülebilir bir durumu var. Böyle bir durumda nasıl satış kararı alınıyor, bunun gerekçesi nedir? Bu, usulsüz bir işlem yapıldığını gösteren bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

"Keyfine göre TMSF şirket satamaz." diyen Kuşoğlu, "Hem rakam olarak çok büyük bir yolsuzluk var, TMSF tarafından 1 milyar 700 milyon liralık bir şirket 335 milyon 500 bin liraya satılmış, kamu zarara uğratılmış hem de satılmaması gereken bir şirket usulsüz olarak satılıyor. Satışıyla ilgili olarak çok büyük yolsuzluk, usulsüzlük var. Birisine, ısmarlama olarak bu şirket veriliyor. İlgili bakanları, TMSF yetkililerini uyarıyorum, bunlarla ilgili acil cevap bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kuşoğlu, elinde farklı bilgilerin de olduğunu, bu konularla ilgili açıklama yapılmazsa bu bilgileri kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.