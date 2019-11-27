Son Dakika Haberleri: CHP'li Lale Karabıyık'tan kadına yönelik şiddete tepki
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CHP'li Lale Karabıyık'tan kadına yönelik şiddete tepki

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Yoksulluk kıskacındaki kadınlar şiddete maruz kalıyor ve ekonomik krizin bedelini hayatlarıyla ödüyor.

CHP'li Lale Karabıyık'tan kadına yönelik şiddete tepki, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Yoksulluk kıskacındaki kadınlar şiddete maruz kalıyor ve ekonomik krizin bedelini hayatlarıyla ödüyor." dedi.

Karabıyık, Mecliste CHP'li bazı kadın milletvekilleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hafta boyunca kadına yönelik şiddetin son bulması ve kadınların güçlendirilmesi çağrılarının yükseldiğini belirten Karabıyık, buna rağmen kadına yönelik şiddet haberlerinin duyulmaya devam ettiğini anlattı.

Kadın cinayetleri ve şiddetin önüne geçilemediğini vurgulayan Karabıyık, "Yoksulluk kıskacındaki kadınlar şiddete maruz kalıyor ve ekonomik krizin bedelini hayatlarıyla ödüyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2003 ila 2018 yılları arasında kadın cinayetleri yüzde 392 artmış durumda. Gelinen noktada 17 yıllık AKP iktidarının cinsiyet eşitliği konusunda bütün dengeleri kadınlar aleyhine çeviren politikaları, kadınları hayatın her alanında eşitsiz bir hayata mahkum ediyor." ifadelerini kullandı.

Lale Karabıyık, artan şiddet eğilimlerinin temelinde yıllardır şiddeti öven ifadelerin olduğunun yadsınamaz bir gerçek olduğunu kaydetti.

"17 yıllık tahribatının sonucunda boşanmalar yüzde 49 arttı"

Ekonomik kriz ve neden olduğu işsizliğin, her gün yapılan zamlar ve yoksulluğun, sosyal bozulmalara ve şiddete neden olduğunu iddia eden Karabıyık, şunları söyledi:

"İşsizlik ve yoksulluk vatandaşlarımızın ruh sağlığını etkiliyor, suçlanma oranlarında, boşanmalarda, şiddet ve cinayetlerde, depresyon ve hatta intihar olaylarında ciddi bir artış yaşanıyor. İktidarın 17 yıllık tahribatının sonucunda boşanmalar yüzde 49, kadına şiddet davaları yüzde 366, cinsel taciz yüzde 449, kadın cinayeti yüzde 566, çocukların cinsel istismarı yüzde 700, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı yüzde 337 arttı. Bu tablo ekonomi yönetimindeki hataların yarattığı toplumsal sorunun boyutunu açıkça gösteriyor."

Lale Karabıyık, kadınların işgücüne katılımının dünya ortalamasının altında olduğunu, kadın işgücünün artmasının ekonomik büyümeye de olumlu yansıdığının unutulmaması gerektiğini bildirdi.

TÜİK verilerine göre, kadınların istihdama katılım oranının yüzde 28,9 seviyesinde gerçekleştiğine işaret eden Karabıyık, "Yani 20 milyondan fazla kadın çalışma hayatının dışında. İstihdamda kendine yer bulamayan kadınlar çalışmaya başladığında iş hayatında da zorluklar yaşıyor. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Bir millet kadın ve erkek iki cinsiyetten oluşur. Toplumsal ilerleme için önce kadının ilerlemesi gerekiyor.' Kadını ve toplumu güçlendirmeye yönelik projelerde bu sözün ışığında hareket etmeliyiz. Çünkü kadın erkek eşitliğinin toplumun her alanında yaşanabildiği adil, eşit ve özgür Türkiye'ye yine Türk kadını hayat verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Lale Karabıyık, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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