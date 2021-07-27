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CHP'li Lale Karabıyık'tan "Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmesi" talebi - Son Dakika

CHP'li Lale Karabıyık'tan "Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmesi" talebi

27.07.2021 13:04

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde eğitimin, önlemler alınarak devam etmesi gerektiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığına ek bir bütçe verilmesini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde eğitimin, önlemler alınarak devam etmesi gerektiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığına ek bir bütçe verilmesini istedi.

Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, geleceğin emanet edildiği gençlerin, eğitim ve sınav sistemi nedeniyle mutlu ve umutlu olmadığını öne sürdü.

LGS sonuçlarını değerlendiren Karabıyık, sonuçların, eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin gittikçe kötüleştiğini gösterdiğini savundu.

4+4 eğitim sisteminin öğrencilerin başarısını "olumsuz" etkilediğini ileri süren Karabıyık, "Eğitimde fırsat eşitsizliğinin ardından gelen pandemi sürecinde fırsat eşitsizliğinin daha da derinleşmesi, eğitim sürecinde kanayan bir yara haline geldi ve sınav sistemine de yansıdı. LGS sınav sonuçlarını incelediğimizde görülen öyle büyük bir makas var ki eğitime erişebilen, kaliteli erişebilen, erişemeyen veya kaliteli erişemeyen öğrenciler arasındaki farkı çok net gözler önüne seriyor." diye konuştu.

Okulların eylülde açılacağına işaret eden Karabıyık, salgın sürecinin eğitim sistemi üzerine olumsuz etkilerini azaltmanın yolunun, öncelikle milli eğitim sistemini iyi yönetebilmek ve yeterli kaynağı ayırabilmek olduğunu söyledi. Karabıyık, "Peki bizde öyle mi oldu? Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi hep yetersizdi, söyledik, 'ek bütçe' dedik verilmedi." dedi.

"Tam bir ticarethane görünümünde olan üniversiteler de var"

Karabıyık, Türkiye'de 77 vakıf üniversitesinin bulunduğunu, bu üniversitelerin sayılarının her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Gerçek bir eğitim kurumu olarak eğitim veren üniversiteler de var ama bir eğitim kurumundan ziyade, ticarethaneye dönüşmüş, adı sadece Vakıf Üniversitesi olan maalesef kurumlar da var." ifadesini kullandı.

Bu üniversitelerle ilgili değerlendirmelerin yer aldığı Yükseköğretim Kurulu'nun "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021" raporuna ilişkin verileri paylaşan Lale Karabıyık, raporda, sayıları yüzde 250 artmış olsa da birçok vakıf üniversitesinin, "tabela üniversitesi" olmaktan öteye gidemediğinin gözler önüne serildiğini iddia etti.

Nitelikli ve kaliteli yükseköğretimin hedeflerden biri olması gerektiğine dikkati çeken Karabıyık, "Ülkemizde tüm öğrencilerin iyi, kaliteli ve tabii ki ücretsiz eğitim alması, ve eşit eğitim olanaklarından yararlanması son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sorular

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan CHP'li Karabıyık, vaka sayılarındaki artışın eğitim sistemine nasıl yansıyacağına ilişkin soru üzerine, aşılanmanın, maske ve mesafe kurallarının önemine dikkati çekti.

Artan risk ortamında okulların açılması için yapılacakların çok net anlatılarak, velilerin tedirginliklerinin giderilmesi gerektiğini söyleyen Karabıyık, "Eğitim devam etmeli ama gereken önlemler alınmalı ve öncelikle tekrar tekrar söylüyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığına ek bir bütçe mutlaka verilmeli. Bağışlarla Milli Eğitim Bakanlığı yürümez." diye konuştu.

CHP'li Lale Karabıyık'tan Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmesi talebi
CHP'li Lale Karabıyık'tan Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmesi talebi
CHP'li Lale Karabıyık'tan Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmesi talebi
CHP'li Lale Karabıyık'tan Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmesi talebi

Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim bakanlığı, Lale Karabıyık, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Lale Karabıyık'tan 'Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmesi' talebi - Son Dakika


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