CHP'li Maltepe Belediyesi'nin açtığı davayı kaybeden cemevinin banka hesaplarına el konuldu - Son Dakika

CHP'li Maltepe Belediyesi'nin açtığı davayı kaybeden cemevinin banka hesaplarına el konuldu

CHP\'li Maltepe Belediyesi\'nin açtığı davayı kaybeden cemevinin banka hesaplarına el konuldu
Son Güncelleme: 29.08.2023 19:53

CHP'li Maltepe Belediyesi'nin açtığı işgal davası nedeniyle Maltepe Cemevi ve Derneği'nin banka hesaplarına el konuldu. Cemevinin banka hesabındaki bağış paraları Maltepe Belediyesi'ne aktarıldı.

CHP'li Maltepe Belediyesi'nin açtığı işgal davasını kaybeden Maltepe Cemevi ve Derneği'nin banka hesaplarına el konuldu.

CHP'Lİ MALTEPE BELEDİYESİ'NDEN CEMEVİNE İŞGAL DAVASI

İstanbul'da Maltepe Cemevi ve Derneği, CHP'li Maltepe Belediyesi'nin açtığı işgal davasını kaybetti. Mahkeme sonucunda cemevinin banka hesaplarına el konuldu.

CHP'li Maltepe Belediyesi'nin açtığı davayı kaybeden cemevinin banka hesaplarına el konuldu
Maltepe Cemevi ve Derneği binası

MALTEPE CEMEVİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Cemevinin banka hesabındaki bağış paraları Maltepe Belediyesi'ne aktarılırken, konuya ilişkin açıklama geldi. Maltepe Cemevi ve Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hepinizin bildiği üzere cemevimizin 1991 yılına dayanan köklü bir geçmişi vardır. Tarihsel süreç içerisinde Maltepe'de yaşayan tüm Alevi canlarımız karınca kararınca elinden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışmıştır. Ne yazık ki; bu toplum tarih boyunca hak ettiği mertebeye gelememiş, getirilmemiş, yine kendi Hızır Paşasını kendi içinden çıkaran da bir topluluktur. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde de bu durum maalesef yine aynıdır.

CEMEVİNİN BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Yaşadığımız sürecin sonucunda; CHP'li Maltepe Belediyesinin tarafımıza açtığı işgal davasının sonucunda banka hesaplarımıza Kadıköy/Rıhtım Vergi Dairesi tarafından el konulup, hesabımızda bulunan Alevilerin gözyaşı parası, CHP'li Ali Kılıç'ın, sözde inanışlara eşit mesafede ki!, sosyal demokrat, halkçı belediyecilik anlayışını sürdürdüğü Maltepe Belediyesi hesaplarına aktarılmak üzere alınmıştır."

Turan Yiğittekin
Sondakika.com - Hukuk

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Son Dakika Hukuk CHP'li Maltepe Belediyesi'nin açtığı davayı kaybeden cemevinin banka hesaplarına el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Maltepe Belediyesi'nin açtığı davayı kaybeden cemevinin banka hesaplarına el konuldu - Son Dakika
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