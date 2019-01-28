CHP'li Marmaris belediye başkanı istifa etti
1 saat önce
Marmaris'te CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar, "Parti yönetimimizin, Muğla'da 'tek adama' onay vermesi bizi derinden üzmüş ve bu anlayışla yolun sonuna gelinmiştir" dedi ve 15 belediye meclis üyesiyle birlikte partisinden istifa etti.
Marmaris
'te CHP
'li Belediye Başkanı Ali Acar
, "Parti yönetimimizin, Muğla
'da 'tek adama' onay vermesi bizi derinden üzmüş ve bu anlayışla yolun sonuna gelinmiştir" dedi ve 15 belediye meclis üyesiyle birlikte partisinden istifa etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:25
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