Son Dakika Haberleri: CHP'li Marmaris belediye başkanı istifa etti

CHP'li Marmaris belediye başkanı istifa etti

1 saat önce

Marmaris'te CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar, "Parti yönetimimizin, Muğla'da 'tek adama' onay vermesi bizi derinden üzmüş ve bu anlayışla yolun sonuna gelinmiştir" dedi ve 15 belediye meclis üyesiyle birlikte partisinden istifa etti.

CHP'li Marmaris belediye başkanı istifa etti, System.String[]
Marmaris'te CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar, "Parti yönetimimizin, Muğla'da 'tek adama' onay vermesi bizi derinden üzmüş ve bu anlayışla yolun sonuna gelinmiştir" dedi ve 15 belediye meclis üyesiyle birlikte partisinden istifa etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:25 

Muğla, Marmaris, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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