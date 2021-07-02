CHP'li meclis üyeleri: "İstanbul sözleşmesinden vazgeçmemiz mümkün değildir" - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle Odunpazarı Belediyesi Nikâh Salonu'nda yapılan meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşüldü.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen Meclis toplantısında görüşülen gündem maddelerinden 6'sı oy birliği ile ilgili komisyonlara gönderildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra, gündem dışı söz alan CHP'li kadın meclis üyelerinden Sibel Yeşildal, Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ile ilgili konuşma yaptı. İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen Yeşildal, gece yarısı kararnamesiyle 42 milyon kadının hakkının ellerinden alınamayacağını belirtti. Bütün kadınlara haklarınıza sahip çıkın, hukukunuza sahip çıkın diye seslenen Yeşildal, "Biliyorsunuz Türkiye'de ortalama her gün 1 kadın öldürülüyor. İstanbul Sözleşmesiyle amaçlanan kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, kadınları koruma altına almak ve çocuk yaşta evliliklere karşı çıkmaktı. Ama ne yazık ki bu sözleşme bir gece yarısı bir kişinin kararıyla feshedildi. Bu sözleşme uygulansaydı;kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi olmayacaktı. Yine bu sözleşme uygulansaydı kadın katilleri kravat taktı, efendi durdu diye aldıkları indirimlerle kolayca tahliye edilmeyecekti. Bu sözleşme uygulansaydı; Ayşe Tuba Arslan, Emine Bulut, Özgecan Aslan, Pınar Gültekin gibi nice kadınımız yaşıyor olacaktı. Bundan 10 yıl önce imzalanan sözleşme biliyorsunuz mecliste oybirliği ile geçmişti. AKP'li ve MHP'li vekiller ilk biz imzaladık diye yere göğe sığdıramıyorlardı. Ne oldu da bir gece yarısı sözleşme feshedildi? Gece yarısı kararnamesiyle 42 milyon kadının hakkını ellerinden alamazsınız. Buradan bütün kadınlarımıza sesleniyorum haklarınıza sahip çıkın, hukukunuza sahip çıkın. İstanbul Sözleşmesi aile birliğini bozuyor, boşanmaların artmasına neden oluyor deniyor. Aile birliğini bozan ve boşanmaların artmasına neden olan İstanbul Sözleşmesi değil, erkek şiddeti, ekonomik sıkıntılar ve işsizliktir. Tam tersi İstanbul sözleşmesi sağlıklı aile yapısını desteklemektedir. İstanbul sözleşmesi LGBTİ'yi özendiriyor diyorlar. Sözleşmede, "bir eşcinsele karşı şiddet olduğunda, şiddete uğrayan kişi korunmalıdır" deniyor. Devlet, eşcinsel olduğu için ben bu yurttaşı korumuyorum diyemez. Kısaca sözleşmede eşcinselliğin teşvik edilmesine dair hiçbir açıklama yoktur. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi, seçimlerden sonra iktidar olacağız ve ilk bir haftada İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız. Bizim İstanbul Sözleşmesi'nden asla ve asla vazgeçmemiz mümkün değildir" dedi.

BİZ ÇOCUĞUN ÇIKARAMADIĞI SES OLMAK ZORUNDAYIZ

Kamuoyunda Elmalı Davası olarak bilinen ve büyük tepki çeken istismar davası ile ilgili de konuşan Yeşildal, şunları söyledi: "2 gün önce bu ülkede 2 yavrumuz maalesef hayallerini değil, nasıl tacize uğradıklarının resmini çizdiler. Bu 2 yavrumuz uğradıkları cinsel istismarı anlattı, yetmedi resmini çizdiler. Ancak sanıklar tahliye edildi. Buradan suçlulara en ağır hapis cezasının verilmesini istiyoruz. Biz çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundayız.

Odunpazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yapılmasına karar verildi.