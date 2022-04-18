CHP'li Meclis üyesi AK Parti'ye geçti - Son Dakika
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CHP'li Meclis üyesi AK Parti'ye geçti

18.04.2022 22:03

İstanbul'da 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Sultangazi Belediye Meclis Üyesi olan Fahrettin Yürek, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle AK Parti'ye geçti.

İstanbul'da 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Sultangazi Belediye Meclis Üyesi olan Fahrettin Yürek, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle AK Parti'ye geçti. Yürek'e rozetini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe taktı.

2019 yerel seçimlerinde CHP'den Sultangazi Belediye Meclis Üyesi olan Fahrettin Yürek, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle AK Parti'ye geçti. Yürek'e parti rozetini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe taktı. Törene AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Yürek ailesi ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

"MUTLU VE GURURLUYUM"

İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Fahrettin Yürek, "Bu kararı almamda en büyük etkenlerden biri İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe'nin samimiyeti ve güveni olmuştur. Kendisine ve teşkilatına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mutlu ve gururluyum. Allah'ın izniyle bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Ailemle birlikte bu kutlu davaya en iyi şekilde hizmet etmeye gayret edeceğim" dedi.

"AK PARTİ GÜÇLENEREK BÜYÜYOR"

"Hizmet kervanımız güçlenerek büyüyor" diyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "İnsan, dünyaya bıraktığı şeydir' derler. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ardımızda hem insanlık için hem Türkiye için hem de İstanbul için güzel ve hayırlı hizmetler bırakmak için çalışıyoruz. Bu hizmet kervanında her birimizin katkısı çok kıymetli. Ben iyi niyetinden ve teveccühünden dolayı hem Fahrettin kardeşime hem de onunla birlikte buraya gelen aile üyelerine ve sevenlerine tekrardan teşekkür ediyorum. Bizim derdimiz Türkiye'nin geleceğini inşa etmektir. Bunu tek başımıza değil hep birlikte güç birliğiyle başaracağız. İşte bu nokta Fahrettin kardeşimiz soyadı gibi yürekli bir davranış ortaya koyduğu için tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"HİZMET İÇİN DOĞRU ADRESTE"

AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Yiğitoğlu ise, "Fahrettin Yürek kardeşimize tekrardan hoş geldin diyorum. Kendisi çalışkan, gayretli ve özverili bir kardeşimizdir. İlçemize ve İstanbul'a daha iyi hizmet edebilmek için artık doğru adreste. Bundan böyle yol ve dava arkadaşı olarak birlikte hareket edecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Nice başarılara, seçim zaferlerine hep birlikte erişebilmek duasıyla hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"GÖNÜL BİRLİKTELİĞİ BİZİMLE OLAN BİR KARDEŞİMİZDİ"

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun da şunları söyledi:

"Fahrettin kardeşimiz, gönül birlikteliği bizimle olan bir kardeşimizdi. Bir süre farklı yollara gitmiş olsa da ana yuvasına dönmüş oldu. Varlığıyla bize güç katacaktır. Bugünden itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde davamıza hep birlikte hizmet edeceğiz."

Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, oturmadığı eve İSKİ tarafından gönderilen su borcuna isyan etmiş, İBB yönetimini eleştirmişti. Söz konusu hatanın telafi edilmesi yerine CHP yönetiminin sert tepkisiyle karşılaşan Yürek, toplantılara dahi çağrılmamıştı. Bunun üzerine CHP'den istifa edip bir süre bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren Yürek, AK Parti saflarına geçti.

(İHA)

CHP'li Meclis üyesi AK Parti'ye geçti
CHP'li Meclis üyesi AK Parti'ye geçti
CHP'li Meclis üyesi AK Parti'ye geçti
CHP'li Meclis üyesi AK Parti'ye geçti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP'li Meclis üyesi AK Parti'ye geçti - Son Dakika


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