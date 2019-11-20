CHP'li meclis üyesinden büyük gaf:

Çanakkale Belediye Meclisi Kasım ayı 6. Bileşimine 10 Kasım Atatürk'ü anma polemikleri damga vurdu. CHP'li Erdal Gezen'in 'anma' yerine yanlışlıkla 'kutlama' kelimesini kullanması ise büyük tepki çekti.



Çanakkale Belediye Meclisi Kasım ayı 6. oturumu önceki akşam gerçekleştirildi. Toplantıya her zaman olduğu gibi yine gündem dışı konuşmalar damgasını vurdu. CHP Grup Başkan Vekili Erdal Gezen, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinliklerinde Diyanet İşlerini Başkanlığını eleştirirken yaptığı gaf mecliste tepki çekti. Gezen, "Atamızın vefatının 81. yıl dönümünü kutladık, kendisini minnet ve saygıyla andık. Bizler bu ülkenin aydın zihinleri, Atatürk ve ilklerini yaşatmaya sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.



Çanakkale Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Erdal Gezen, önüne bakarak okuduğu kağıtla canlı yayında büyük bir gaf yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım anma etkinlikleriyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığına yüklenen Gezen, "Atamızın vefatının 81. yıl dönümünü kutladık, kendisini minnet ve saygıyla andık. Mustafa Kemal Atatürk hepimizin kahramanı. Gerçekten cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve özgürlük anlayışımızı bizlere veren ulu önder, gerçekten bu coğrafyada; Trakya'dan Anadolu'nun en ücra köşesine kadar ibadetlerimizi özgürce yapabilme imkanını bize tanıdı. Ama maalesef Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl ve önceki yıllarda olduğu gibi; 29 Ekim ve 30 Ağustos'larda olduğu gibi yine 10 Kasım'da atamızı bir Cuma hutbesinde rahmet anmadı, bir Fatiha'yı bile fazla gördüler. Üzülerek bu ifadeleri kullanıyorum maalesef bir Atatürk nefretiyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.



"CHP'liler yapınca hata, başkaları yapınca gaflet mi?"



Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki 10 Kasım etkinliklerinde büyük ses getiren ve polemik konusu olan sirenin erken çalması ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yönelik eleştiriler yapılırken bir söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Esra Yüksel, yaşanan olayların insani bir hata olduğunu ve kasıt olmadığını söyledi. Aynı hatayı CHP'li Gezen'in de yaptığını ve kasıtlı yapmadığını da sözlerine ekleyen Yüksel, "Demin bir olaya şahit olduk, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum? Sayın Erdal Gezen, Atatürk'ü anma sunumunu yaparken, 'Atamızın 81. ölüm yıl dönümünü kutladık' dedi. Kayıtlara da girmiştir. Sayın Erdal Gezen'de bunda bir kasıt var mı? Demek ki aynı hata sizin bahsettiğiniz şekilde yapılabilir. Yani 'CHP'li siyasiler yaptığında hata, onun dışındaki herkes gaflet içindedir' şeklinde bir siyaset olabilir mi?" dedi.



Gezen'den özür açıklaması



Yaptığı hatanın farkına varan CHP Grup Başkan Vekili Gezen, 2. kez söz alarak herkesten özür dileyen bir konuşma yaptı. Gezen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerçekten böyle bir polemiğe mahal verdiğimden dolayı hepinizden özür diliyorum. Az önce bir metin okumadım, spontane bir girişle başladım. Gerçekten kutlama ifadesi az önce de ifade ettiğim gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıl dönümdeki ifadeler içindir. Gayri ihtiyari bir algı olarak ağzımdan çıkmıştır. Sehven çıkmıştır. Metnim buradadır ve minnetle saygıyla andık yazmaktadır. Bunun bir polemik konusu yapılmasını üzüntüyle karşılıyorum. Bir grup başkan vekili olarak ve 32 yıllık bir hukukçu olarak böyle bir hataya düşmemem gerektiğini de ifade ediyorum. Ama Atatürk'e bağlılığımı ve Atatürkçülüğümü hiçbir şekilde sorgulatmam, buna da müsaade etmem. Bundan sonra hepimiz açısından böyle bir hataya düşmememiz açısından hepinizden özür diliyorum" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE