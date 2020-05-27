CHP'li meclis üyesine Erdoğan'a hakaretten gözaltı (2) - Son Dakika

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2013 yılında sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen CHP Karabağlar Meclis Üyesi ve CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Temsilcisi Dila Koyurga hakim karşısına çıktı. Nöbetçi Mahkemede ifade veren Koyurga, konutunu terk etmemek şartı konularak adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,