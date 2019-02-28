Son Dakika Haberleri: CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın Adaylığı Düşürüldü

CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın Adaylığı Düşürüldü

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Balçova Belediye Başkanı olan ve CHP'den bir kez daha aday başvurusunda bulunan Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığını düşürdü.

CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın Adaylığı Düşürüldü, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Balçova Belediye Başkanı olan ve CHP'den bir kez daha aday başvurusunda bulunan Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığını düşürdü.

Balçova Belediye Başkanı ve CHP adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alınan bilgiye göre, Çalkaya'nın adaylığının YSK tarafından Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası sebebiyle düşürüldüğü öğrenildi. CHP'li parti kaynakları da, Çalkaya'nın adaylığının düşürüldüğünü doğruladı.

Çalkaya'nın aldığı hapis cezası daha sonra para cezasına çevrilmiş ve Çalkaya bu parayı ödediğini açıklamıştı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:00 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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