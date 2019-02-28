CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın Adaylığı Düşürüldü
1 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Balçova Belediye Başkanı olan ve CHP'den bir kez daha aday başvurusunda bulunan Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığını düşürdü.
Yüksek Seçim Kurulu
(YSK), Balçova
Belediye Başkanı olan ve CHP
'den bir kez daha aday başvurusunda bulunan Mehmet Ali Çalkaya
'nın adaylığını düşürdü.
Balçova Belediye Başkanı ve CHP adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alınan bilgiye göre, Çalkaya'nın adaylığının YSK tarafından Cumhurbaşkanı
'na hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası sebebiyle düşürüldüğü öğrenildi. CHP'li parti kaynakları da, Çalkaya'nın adaylığının düşürüldüğünü doğruladı.
Çalkaya'nın aldığı hapis cezası daha sonra para cezasına çevrilmiş ve Çalkaya bu parayı ödediğini açıklamıştı. - İZMİR
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:00 Kaynak: İHA
Balçova Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın Adaylığı, İtiraz Üzerine Düşürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı
Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti
Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak