Menemen Belediye Başkanı Aksoy, CHP'den istifa etti - Son Dakika

Menemen Belediye Başkanı Aksoy, CHP'den istifa etti
18.11.2020 17:25
CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.
CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Menemen
Belediye Başkanı Serdar Aksoy
, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Basına ve kamuoyuna; sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemen'imize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP'den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim."
- İzmir
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