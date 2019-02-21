Son Dakika Haberleri: CHP'li Milletvekili Çanakkale'de Yeni Jeotermal Santrale Karşı Çıktı

CHP'li Milletvekili Çanakkale'de Yeni Jeotermal Santrale Karşı Çıktı

1 saat önce

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale halkı olarak mevcut olanların dışında yeni jeotermal santral yapımına karşı olduklarını söyledi.

CHP'li Milletvekili Çanakkale'de Yeni Jeotermal Santrale Karşı Çıktı, System.String[]
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale halkı olarak mevcut olanların dışında yeni jeotermal santral yapımına karşı olduklarını söyledi.

Ceylan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Çanakkale'nin, tarihi ve doğasıyla eşsiz bir cennet parçası, Türkiye'nin göz bebeği olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin ciddi bir tehdit altında olduğunu savunan Ceylan, "Çanakkale'de iki jeotermal santral var, iki tanesi de yolda. Kentimizde faaliyette olan jeotermaller ve termik santraller yetmezmiş gibi şimdi de Çanakkale İl Özel İdaresi, Ayvacık, Ezine, Lapseki, Biga, Gökçeada ve Bozcaada'da toplam 358 bin 668 dönüm alanda 15 adet arama ve 2 adet jeotermal kaynak işletme sahasının ihalesini 28 Şubat'ta yapacağını ilan etti. 17 jeotermal sahanın çevresinde köyler, yaşam alanları, dereler, göletler, antik kent, turizm, tarım ve hayvancılık alanları var." diye konuştu.

Jeotermal ve yenilenebilir enerjiye karşı olmadıklarını dile getiren Ceylan ancak bu uygulama şekline karşı çıktıklarını kaydetti.

Jeotermal kaynakların düzgün işletilmemesi halinde gazların havaya karıştığını, insan sağlığı ve tarıma zarar verdiğini, asit şeklinde ürünlerin üzerine yağdığını ve ağır metaller içerdiğini belirten Ceylan, jeotermal enerjinin elde ediliş şeklini yanında getirdiği, içinde akıcı sıvı ile temiz su bulunan bardakla örnek vererek gösterdi.

Alttaki suyun istenilen nitelikte olmaması halinde sondajın çıkarıldığını dile getiren Ceylan, sondajlanan bölümün doldurulmaması durumunda suların zehirlenmesine neden olacağını söyledi.

Ceylan, tarım, turizm, doğa harikası yerlerde jeotermal santrallerin yapılmaması gerektiğini savunarak, bu santrallerin, işletmesi, yapımı, uygulanmasının sürekli denetlenmesi, devletin MTA aracılığıyla daha etkin olmasını istedi.

Çanakkale halkı olarak mevcut olanların dışında yeni jeotermal santral yapımına karşı olduklarını belirten Ceylan, "Çanakkale'nin korunması için jeotermal santrallere 'Hayır' diyoruz. İhale iptal edilmelidir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:31 Kaynak: AA

Politika
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