Son Dakika Haberleri: CHP'li Milletvekili, Meclis'teki Basın Toplantısına Patlamış Mısırla Geldi

CHP'li Milletvekili, Meclis'teki Basın Toplantısına Patlamış Mısırla Geldi

8 dakika önce

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, sinema filmlerine ilişkin hazırlanan kanun teklifini değerlendirdiği TBMM'deki basın toplantısına patlamış mısır ile katıldı.

CHP'li Milletvekili, Meclis'teki Basın Toplantısına Patlamış Mısırla Geldi, System.String[]
CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, sinema filmlerine ilişkin hazırlanan kanun teklifini değerlendirdiği TBMM'deki basın toplantısına patlamış mısır ile katıldı. Milletvekili Sütlü, "Sinema sanatının gelişmesi için sadece sermaye sahiplerinin değil, sinema emekçilerinin de seslerinin duyulması gerekiyor" dedi.

CHP'li Sera Kadıgil Sütlü, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına patlamış mısır getirdi.  'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sera Kadıgil Sütlü, Türkiye'de sinema sanatının ilerlemesi için gerekli gördüğü adımları açıkladı.

'SİNEMA EMEKÇİLERİNİN SESLERİNİN DUYULMASI GEREKİYOR'

Sera Kadıgil Sütlü, "Bu yönde bir irade varsa sinema biletleri ve promosyon gelirlerinden kimin ne kadar pay alacağından daha köklü ve konuyu ciddiye alan bir değişim gerekiyor. Sinema sanatının gelişmesi için sadece sermaye sahiplerinin değil, sinema emekçilerinin de seslerinin duyulması gerekiyor. Nasıl ki dağıtımcıya karşı yapımcıları korumak adına Bakanlığımız büyük bir hızla harekete geçebiliyorsa aynı hassasiyeti patronu durumundaki yapımcılar karşısında güçsüz ve hakkını savunamaz durumda olan sinema emekçileri için de göstermeli ve yıllardır talep edilen yasal düzenlemeleri benzer hızda hayata geçirmelidir. Sinema filmleri ile televizyon dizileri aynı kapsamda tutulmamalıdır. Hangi sinema eserinin ne şekilde, ne kadar destekleneceğine siyasi irade değil, sinema sanatıyla iştigal eden sektör temsilcileri karar vermelidir. Sanat ve sanatçı özgür, kurumları özerk olmalıdır" diye konuştu.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sera Kadıgil'in açıklaması

-Patlamış mısır kovası

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:22 Kaynak: DHA

Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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