CHP'li milletvekili Sarıaslan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li milletvekili Sarıaslan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

CHP'li milletvekili Sarıaslan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

CHP'li milletvekili Sarıaslan AA'nın

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sarıaslan, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" isimli fotoğrafına oy verdi.


Sarıaslan, yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun " Kapadokya'da balon keyfi", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğrafına oy kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Faruk Sarıaslan, Milletvekili, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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