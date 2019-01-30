CHP'li Milletvekili Sümer: "Mavi Balina Gibi Oyunlara Erişim Engellenmeli"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer
, 8. sınıf öğrencisi Emine Karadağ
'ı hayattan koparan "Mavi Balina
" oyunu hakkında yetkilileri uyardı ve bakanlıkları daha fazla sorumluluk almaya davet etti. Sümer, "Mavi Balina gibi oyunlara erişim engellenmeli" dedi.
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Adana'da geçen hafta babasının av tüfeğiyle intihar eden ve "Mavi Balina" adlı oyunun kurbanı olduğu ortaya çıkan henüz 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Sümer, minik Emine'yi hayattan koparan oyun hakkında bakan ve yetkilileri uyardı ve daha fazla sorumluluk almaya davet ederken, Meclis'te bu konuda bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
Yarıyıl karnesinde teşekkür belgesi alan, öğretmenlerine saygılı, sınıf içinde arkadaşlarıyla uyumlu ve son derece başarılı bir öğrenci olan Emine Karadağ'ın vefatıyla büyük bir yıkım yaşayan aile bireyleri güçlükle ayakta dururken, baba Erol Karadağ, tüm aileleri çocuklarını akıllı telefonlardaki ve bilgisayar üzerinden oynanan oyunlardan uzak tutmaları konusunda uyardı. Karadağ, "Biz yandık başka aileler yanmasın, bizim çocuğumuz öldü bizim yaşadığımız acıyı başka aileler yaşamasın. Başka Emineler ölmesin" dedi.
CHP'li Sümer de internet ve diğer bilgi iletişim teknolojilerinin hayata kattığı kolaylıkların önemli olduğunu, ancak özellikle çocuk ve gençlerin interneti kullanırken bazı risklerle karşı karşıya olduklarının da bir gerçek olduğunun altını çizdi. Bu nedenle ebeveynlerin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Sümer, bazı tehlikeli oyunlar nedeniyle nice çocukların hayatlarının baharında intihara sürüklendiğine dikkat çekti.
"Devlet erişimi engelleyebilmeli"
'Mavi Balina' adını taşıyan sözde oyunun da tüm dünyada olduğu gibi ebeveynleri korkuttuğunu vurgulayan Sümer, "Oyun adı altında bu tip ölüm tuzaklarına 200'e yakın gencimizi kurban verdiğimiz söyleniyor. Bu tür oyunların erişimini devlet yasaklamalı, gençlerimizi bu tip oyunlara yönlendirenler hakkında da zaman yitirmeden cezai uygulamalar başlatılmalıdır" diye konuştu.
Çocuklara ölüm komutu veren 'Mavi Balina' adlı sözde oyununun yaşam hakkını gasp ettiğine dikkat çeken Sümer, şöyle dedi:
"Bunu piyasaya sürenler ve Türkiye
'ye getirenler, yayılmasını sağlayanlar hakkında mutlaka en ağır yasal işlemler yapılmalıdır. Bu mesele sadece bir bakanlığı ilgilendiren bir konu da değildir. Onun için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
'ü bu konuyla zaman yitirmeden çok yakından ilgilenmeleri hususunda uyarıyorum. İlgili bakanlıklar, artık Emine kızımızda yaşadığımız acıyı başka çocuklarımızda yaşamamız için mutlaka okul çağındaki bu çocuklarımızı ve ailelerini internet kullanımı hakkında bilgilendiren çalışmalara hız vermeli, gereken önlemleri almalıdırlar. Yoksa konunun daha vahim hale gelmesi kaçınılmazdır."
Komisyon kurulmalı
Sümer, genelde internet bağımlılığı, özelde ise bu tip oyunlar ve tehlikeleriyle ilgili olarak TBMM'de daha önceki yıllarda araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlattı. CHP'li Sümer, aradan geçen yıllarda bu konunun daha önem taşır hale geldiği için bu yasama döneminde de bir komisyonun kurulmasının yerinde olacağını bildirdi. - ADANA