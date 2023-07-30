CHP'li Milletvekili Tanal'a İçişleri Bakanlığı'ndan Tepki: 'Görevini Yapan Jandarmamıza 'Eşkıya' Diyeni Kınıyoruz' - Son Dakika
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CHP'li Milletvekili Tanal'a İçişleri Bakanlığı'ndan Tepki: 'Görevini Yapan Jandarmamıza 'Eşkıya' Diyeni Kınıyoruz'

30.07.2023 00:50

Akbelen'de ağaç kesimi protestoları sürerken, CHP'li Mahmut Tanal'ın jandarmayı kovalaması ve kimlik bilgilerini almasını engellemesi olay oldu. İçişleri Bakanlığı, Tanal'ı kınayarak hukuki süreç başlattığını açıkladı.

Ağaç kesimi nedeniyle protestoların sürdüğü Akbelen'de vatandaşların kimlik bilgilerini alan jandarmayı, "Fişleme yapamazsınız. Bu üniformaya yazık günah. Eşkıya gibi hareket edemezsiniz" deyip kovalayan CHP'li Mahmut Tanal, gündemin en çok tartışılan isimlerinden olurken, olayla ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, "Görevini yapan Jandarmamıza "eşkıya" diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

"FİŞLEME YAPAMAZSINIZ"

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda kömür madeni sahasını genişletmek için yapılan ağaç kesimine karşı bölge halkına destek vermeye giden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, jandarmayla tartıştı. Jandarmanın göstericilerin kimlik bilgilerini almasına sinirlenen Mahmut Tanal, "Burada fişleme yapamazsınız" diyerek tepki gösterdi. Jandarma astsubayının, "İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?" şeklindeki sözlerine Tanal, "Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin" diye cevap verdi.

TANAL, JANDARMAYI KOVALADI

Tanal, vatandaşların kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı jandarmadan almaya çalıştı. Jandarma kağıdı vermedi. Tanal ile jandarma astsubayı arasında kovalamaca yaşandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Tanal'a tepkiler yükselirken, İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi: "Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi bir "Kanun Ordusudur" ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan Jandarmamıza "eşkıya" diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

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CHP Milletvekili ve jandarma arasında Akbelen Ormanı'nda tartışma yaşandı CHP Milletvekili ve jandarma arasında Akbelen Ormanı'nda tartışma yaşandı

İçişleri Bakanlığı, Mahmut Tanal, Jandarma, Akbelen, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk CHP'li Milletvekili Tanal'a İçişleri Bakanlığı'ndan Tepki: 'Görevini Yapan Jandarmamıza 'Eşkıya' Diyeni Kınıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Milletvekili Tanal'a İçişleri Bakanlığı'ndan Tepki: 'Görevini Yapan Jandarmamıza 'Eşkıya' Diyeni Kınıyoruz' - Son Dakika
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