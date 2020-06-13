CHP'li milletvekilleri Ardahan'da - Son Dakika

CHP'li milletvekillerinden oluşan 5 kişilik heyet, Ardahan'da partililerle bir araya geldi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut başkanlığındaki heyet, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan'ı ziyaret etti.

Barut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 ve 30 Mayıs tarihlerinde iklim değişikliği nedeniyle zarar gören çiftçileri ve besicileri ziyaret ettiklerini söyledi.

Kentteki zararı tespit etmek amacıyla geldiklerini ifade eden Barut, "İki gün boyunca Ardahan'da olacağız ve bununla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradaki eksik gedik neyse tespit etmeye çalışacağız. Çalışmamızla oluşturacağımız raporu genel merkezimize ileteceğiz, genel başkanımıza taktim edeceğiz." ifadelerini kullandı.