CHP'li milletvekilleri basılı bayram tebriği göndermeyecek - Son Dakika

CHP milletvekilleri, Kovid-19 salgını nedeniyle PTT çalışanlarının sağlığını riske atmamak ve izolasyon sürecine destek sağlamak için basılı bayram tebriği göndermeyecek.

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