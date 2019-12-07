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CHP'li milletvekilleri İspir'de vatandaşlarla buluştu

6 saat önce

Erzurum'un İspir ilçesinde, CHP'li milletvekillerinden Mehmet Güzel Mansur ve İlhami Özcan Aygun, vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP'li milletvekilleri İspir'de vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Erzurum'un İspir ilçesinde, CHP'li milletvekillerinden Mehmet Güzel Mansur ve İlhami Özcan Aygun, vatandaşlarla bir araya geldi.


CHP Milletvekilleri Mehmet Güzel Mansur, İlhami Özcan Aygun, İspir ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberlerinde CHP İl yöneticileri, İspir İlçe Başkanı Şahin Aydın ile birlikte İspir'e gelen CHP Milletvekilleri, Tarım Kooperatifi Başkanı Temel Aktaş, muhtarlar ve vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinledi.


İspir CHP ilçe Başkanı Şahin Aydın burada yaptığı konuşmada, "İlçemizdeki sorunları yüz yüze konuşup aşacağız" dedi. CHP Milletvekilleri Mehmet Güzel Mansur, Dr. İlhami Özcan Aygun, ise, "Bizi buraya Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaoğlu gönderdi. Genel başkanımızın selamını sizlere getirdik. CHP Milletvekillerinin sevgi saygı ve selamını sizlere getirdik. Biz TBMM'de 600 tane milletvekilinden birileri olarak burada parti ayırmadan vatandaşların sorunlarını dinlemeye geldik" dedi.


Milletvekili Özcan Aygün ise "Hatay Milletvekiliyim ama Erzurum'da bizim. Buradaki insanların sıcaklığını gördük. Buradaki insanların sorunlarını dinleyeceğiz, çözüm için gerekli yardımları yaparak sorunları birlikte çözeceğiz" diye konuştu.


Vatandaşlarla sohbet eden CHP milletvekilleri ziyaretlerini rapor halinde genel merkeze sunacaklarını dile getirdi. - ERZURUM

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Güzel, İspir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
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