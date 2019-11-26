Son Dakika Haberleri: CHP'li milletvekilleri, Muharrem İnce'nin, "çete" iddiasını değerlendirdi
Son Dakika Politika CHP'li milletvekilleri, Muharrem İnce'nin, 'çete' iddiasını değerlendirdi - Son Dakika

CHP'li milletvekilleri, Muharrem İnce'nin, "çete" iddiasını değerlendirdi

6 saat önce

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, "parti içinde çete" yönündeki ifadesine katılmasının mümkün olmadığını söyledi.

CHP'li milletvekilleri, Muharrem İnce'nin,

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, "parti içinde çete" yönündeki ifadesine katılmasının mümkün olmadığını söyledi.

CHP'nin Meclis Grup toplantısı öncesinde, milletvekilleri, gazetecilerin sorusu üzerine, Muharrem İnce'nin "CHP içinde çete" olduğuna yönelik iddiasını değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti sözcüsü Faik Öztrak'ın gereken açıklamayı yaptığına işaret ederek, söylenecek sözün olmadığını dile getirdi. "Kumpas" iddiasının hatırlatılması üzerine Torun, "Açık. Sizce yok mu?" diye karşılık verdi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye'nin çok daha yakıcı sorunlarının bulunduğunu söyledi. Emir, İnce'nin "çete" ifadesine katılmasının mümkün olmadığını belirterek, bu tartışmaları aile içinde daha sağlıklı yapmak gerektiğini kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İnce'nin sözlerine karşı hiçbir şey söylemek istemediğini belirterek, "Sadece üzüntümü ifade etmek istiyorum." dedi.

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, "kumpas" konusuna katıldığını ancak "çete" konusuna katılmadığını vurguladı.

Özel, bir açıklama beklediklerini dile getirerek, "Genel Merkezimiz, Genel Başkanımız bir açıklama yapacaktır, sorun çözülecektir diye inanıyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Milletvekili, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'ın sözlerine yanıt: Eşit şekilde yargılanalım, hodri meydan
Muharrem İnce'nin "Yazın tatil yaptılar" dediği teknenin sahibi konuştu Gazeteci Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak iddia: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 20:40:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li milletvekilleri, Muharrem İnce'nin, "çete" iddiasını değerlendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]