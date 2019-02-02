Son Dakika Haberleri: CHP'li Muharrem İnce Gümüşhane'de Partililer ile Buluştu

CHP'li Muharrem İnce Gümüşhane'de Partililer ile Buluştu

1 saat önce

CHP'li Muharrem İnce, Gümüşhane ziyaretinde partililer ile bir araya geldi.

CHP'li Muharrem İnce Gümüşhane'de Partililer ile Buluştu, System.String[]
CHP'li Muharrem İnce, Gümüşhane ziyaretinde partililer ile bir araya geldi. İnce, yerel seçimin ülkenin beka sorunu olarak görülmesine bir anlam veremediğini belirterek "Gümüşhaneyi CHP'li, İYİ Parti'li, MHP'li, AK Partili bir belediye ya da herhangi birisi yönettiğinde ezanları susturacak birisi var mı? Yok. Bayrağı mı indirecekler.? Neden beka sorunu olsun. Hepsi bu memleketin evladı değil mi?" dedi.

Partisinin Gümüşhane İl Başkanlığı'nın aday tanıtım toplantısı için geldiği Gümüşhane'de yoğun ilgi ile karşılanan İnce, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu, bir kahvehanede okey masasına oturdu, sokaklarda gezerek partisinin Gümüşhane Belediye başkan adayı Bedri Ağaç için oy istedi. Ardından aday tanıtım toplantısına katılan İnce, burada yaptığı konuşmada, 51 gün yürüttüğü cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca 10 civarında ile gidemediğini, bu illerden birinin de Gümüşhane olduğunu ve borcunu ödemek için şehre geldiğini söyledi.

"Siyaset bir ikna ve iddia işidir" diyen İnce " İstanbul'da İzmir'de Trakya'da CHP'li olmak kolay. Beşiktaş, Konak, Şişli, Bakırköy ve Kadıköy ile uğraşanlar var. Niye? Garanti. Gümüşhane ile de uğraşacaksın. Biraz bedelini ödeyeceksiniz. Bunun bedeli terdir. Ter akıtacaksınız. Emin olun olur.Bu 31 Mart'ta Gümüşhane'de Türkiye'yi şaşırtmanız lazım. Haritada Gümüşhane'nin kırmızı görünmesi lazım. Burada Gümüşhane'yi kırmızı görürsek emin olun bu bölgedeki CHP'li büyük belediyeler bu belediyeye yardım eder. Bir senede Gümüşhane'yi tanıyamasınız" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimin bir beka sorunu olarak değerlendirilmesini de eleştiren İnce "Neden bir beka sorunu olsun ki. Yani Gümüşhane'yi CHP'li, İYİ Parti'li, MHP'li, AK Partili bir belediye ya da herhangi birisi yönettiğinde ezanları susturacak birisi var mı? Yok. Bayrağı mı indirecekler.? Neden beka sorunu olsun. Hepsi bu memleketin evladı değil mi?... Bu bir beka sorunu değildir. Bu belediyecilik hizmetidir. Oy verenden hainlik beklemek memlelete gerçek hainliktir" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

Politika
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