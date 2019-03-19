Son Dakika Haberleri: CHP'li Muharrem İnce, Karabük'te

CHP'li Muharrem İnce, Karabük'te

1 saat önce

CHP'li Muharrem İnce, Karabük'ün Yenice ve Safranbolu ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

CHP'li Muharrem İnce, Karabük'te, System.String[]
CHP'li Muharrem İnce, Karabük'ün Yenice ve Safranbolu ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

İlk olarak Yenice'de konuşma yapan İnce, Millet İttifakı'nın CHP'li Yenice Belediye Başkan Adayı Sabri Cebecik'e destek istedi.

İnce, daha sonra Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'li büyükşehir belediyeleriyle Safranbolu'ya yardım edeceklerini söyledi.

Safranbolu'nun, Türkiye'nin ayrıcalıklı bir şehri olduğunu ifade eden İnce, "Çağdaş, sosyal demokrat bir belediyeye yakışan bir şehir burası. Bu seçimde suyumuzu, yolumuzu, çöpümüzü, imarımızı, yaşlılara yardımımızı, ağaçlarımızı, parklarımızı, çiçeklerimizi, kimliğimizi, kentimizin yaşanabilir alanlarını güzelleştirecek, onları yönetecek birini seçeceğiz. Seçeceğimiz kişi, kanun çıkarmayacak, vergi koymayacak, polisiye işlere bakmayacak, bu işlerden anlayan bir kadın eli, mimar eli değecek Safranbolu'ya." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Parti Meclis Üyesi Gaye Usluer'in eşlik ettiği İnce'ye konuşmasının ardından çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:53 Kaynak: AA

Safranbolu, Muharrem İnce, Karabük, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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