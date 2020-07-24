CHP'Lİ MUHARREM İNCE NAMAZINI AYASOFYA CAMİİ YAKININDAKİ MEYDANDA KILDI - Son Dakika

CHP'Lİ MUHARREM İNCE NAMAZINI AYASOFYA CAMİİ YAKININDAKİ MEYDANDA KILDI

Yalova'dan İstanbul'a gelen CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Cuma namazını Ayasofya Camii yakınındaki meydanda kıldı.

Yalova'dan İstanbul'a gelen CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Cuma namazını Ayasofya Camii yakınındaki meydanda kıldı. İnce, "Diyanet İşleri Başkanı'nın davetine değil ezanın davetine uydum. Protokole gitmek istemedim, Sultanahmet'te namazımızı kıldık" dedi. Ayasofya Camii, 86 yıl sonra Cuma namazının kılınmasıyla ibadete açıldı. Sabahtan itibaren çok sayıda vatandaş Ayasofya Camii ve çevresine gelmeye başladı. CHP eski milletvekili Muharrem İnce de Cuma namazını kılmak için Yalova'dan İstanbul'a geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ayasofya Camii, 86 yıl sonra Cuma namazının kılınmasıyla ibadete açıldı. Sabahtan itibaren çok sayıda vatandaş Ayasofya Camii ve çevresine gelmeye başladı. CHP eski milletvekili Muharrem İnce de Cuma namazını kılmak için Yalova'dan İstanbul'a geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 'ın kendisini Cuma namazı için Ayasofya Camii'ne davet ettiğini belirten Muharrem İnce, namazını caminin dışında Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii arasındaki bir meydanda vatandaşlarla birlikte kıldı. Yere serilen seccadede namazını kılan Muharrem İnce bir süre ceketiyle güneşten korunmaya çalıştı. "PROTOKOLE GİTMEK İSTEMEDİM" Namazını meydanda kılan CHP'li Muharrem İnce, "Diyanet İşleri Başkanı'nın davetine değil ezanın davetine uydum. Protokole gitmek istemedim, Sultanahmet'te namazımızı kıldık. Diyanet İşleri Başkanı davete gerek yok demişti. Sonra davetiye gönderdi. İbadete açmak yerine siyasete açtıkları için oraya gitmedim" ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 03:16

Kaynak: DHA

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